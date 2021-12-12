Тим часом у Литві повідомили про стрілянину на кордоні з Білоруссю.

Група нелегальних мігрантів намагалася прорватися через кордон з Білорусі до Польщі.

Як розповіли сьогодні в прикордонній службі Польщі, 55 агресивних людей проривалися через кордон й поранили польського військового.

"Сьогодні на ділянці, що охороняється прикордонним постом у Черемчі, група із 55 агресивних людей проривалася через кордон. Одного польського військового вдарили каменем в обличчя, йому на місці надали долікарську допомогу", - йдеться в повідомленні.

Групі мігрантів вдалося перейти кордон, але згодом їх усіх затримали та відвезли назад до кордону, пише Європейська правда із посиланням на прес-секретаря прикордонної служби Анни Михальської.

Також вона додала, що вчора були затримані сім громадян Іраку, які перетнули польсько-литовський кордон.

У прикордонній службі також додали, що в суботу 52 особи намагалися незаконно перетнути кордон.

Тим часом литовські прикордонники у Лаздійському районі зафіксували в суботу з білоруської сторони 20 пострілів, пише Delfi.

Також вдень двічі стріляли на кордоні Литви з Білоруссю у Шальчинінському районі.

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Зазначається, що відкривати вогонь у відповідь литовським прикордонникам і військовим не довелося.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності запровадила режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Європейський Союз звинувачує білоруського правителя у тому, що він дозволяє ввозити мігрантів із кризових регіонів до Білорусі, а згодом контрабандним шляхом намагатися переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії. Тому, Євросоюз погодив п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

2 грудня, США, ЄС і Велика Британія запровадили чергові пакети санкцій до осіб, причетних до політичних переслідувань у Білорусі. Під нові обмеження потрапили, зокрема, авіаперевізники Республіки, син Лукашенка та пропагандист Григорій Азарьонок.

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Автор: Олександр Топчій