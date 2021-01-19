Завтра 45-й лідер США втратить свою президентську недоторканність.

Після поразки на виборах Дональд Трамп витратив останні два місяці на посаді президента США на постійні спроби скасувати результати голосування. Але безуспішно. Доморощені "психіатри" вважають, що він нібито все своє життя боїться, що його будуть вважати невдахою. І саме цей страх змусив його розгорнути битву проти демократії.

Але можливий й інший мотив: 20 січня після обіду жоден юридичний щит не буде захищати Трампа від судових процесів. Він знову буде уразливий перед цілою низкою цивільних й кримінальних юридичних загроз, - пише The Economist.

Читайте такожПеред інавгурацією Байдена до Вашингтона перекинуть 25 тисяч військових НацгвардіїНайбільші проблеми Трампа можуть чекати в його колись рідному місті, де Мангеттенський окружний прокурор Сайрус Венс розслідує кілька його вірогідних фінансових злочинів. Ці розслідування стосуються і таємних виплат зірці кіно для дорослих і моделі Playboy у день виборів 2016 року. Колишній юрист і помічник Трампа Майкл Коен, який тепер за ґратами за брехню перед Конгресом й інші злочини, сказав, що його колишній бос наказав йому заплатити цим жінкам. Йдеться про порно-актрису Стормі Деніелз і модель Карен МакДугал. Трамп не хотів, щоб викриття його позашлюбних стосунків вплинули на передвиборчу кампанію.

В рамках свого розслідування Венс вилучив у компанії Mazars USA фінансові й податкові документи за 8 років. Ця компанія займалася бухгалтерією Трампа. 45-й президент США подав позов проти дій прокурора, але програв в усіх інстанціях. Він подав апеляцію. І в липні 2020 року Верховний суд постановив, що "громадськість має право витребувати докази про будь-яку людину включно з президентом".

Але попри те, що судді відкинули твердження Трампа про повний імунітет президента США до будь-яких кримінальних розслідувань, вони кинули йому "рятувальне коло" - ще один шанс навести менш химерні аргументи проти дій прокурора в судах нижчої інстанції. В "другому турі" Трамп показав себе не краще. Але Верховний суд розглядав останню апеляцію три місяці. Через це окружний прокурор не міг отримати президентські документи.

Читайте такожРашагейт: у США розсекретять документи про зв’язки Трампа з РосієюВенс готовий діяти, щойно Верховний суд відкине останню апеляцію Трампа. А судові експерти, власне, очікують, що рішення буде саме таким. Деякі оглядачі вважають, що це станеться одразу після того, як Трамп покине президентське крісло і відновить свою роль звичайного громадянина в суспільстві. Наслідки цього можуть бути величезними. У відомстві Венса вважають, що розслідування може охопити набагато більше, ніж таємні виплати жінкам.

Спеціальний підрозділ готовий "закопатися" в документи, які Mazars може прислати вже у найближчі тижні. Серез потенційних звинувачень, якщо знайдуться потрібні докази, можуть бути змова заради обману, фальсифікація ділових записів, страхове й кримінальне податкове шахрайство. Деякі з цих потенційних обвинувачень передбачають ув'язнення до 25 років.

Чи зіштовхнеться Трамп чи члени його сім'ї з кримінальним звинуваченнями? Наразі не відомо. Венс не зможе сказати, наскільки серйозна справа проти нього, поки не отримає документи. Наразі можна лише точно стверджувати, що Трамп з усіх сил намагався лишити інформацію про свої фінанси в таємниці. Й досить скоро вона може опинитися на розгляді присяжних.

У Нью-Йорку Трампа також чекають й інші проблеми, які можуть коштувати йому якщо не свободи, то грошей. Спираючись на свідчення Коена, Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс розслідує потенційні шахрайські бізнес-практики Трампа і його Trump Organisation. Вони нібито занижували вартість своїх активів, коли подавали заявки на позики, а також робили це, щоб ухилитися від оподаткування. В Trump Organisation кажуть, що розслідування Джеймс політично мотивоване.

Читайте такожТрамп записав прощальне відеозверненняІнші цивільні позови чекають на розгляд в Нью-Йорку. Зокрема, їх подали колишня журналістка Джин Керролл і екс-учасниця шоу "Учень" Саммер Зервос. Трамп був ведучим цього шоу. Керролл написала в 2019 році, що Трамп зґвалтував її в примірочній універмагу на Мангеттені. Зервос стверджує, що під час зйомок шоу Трамп домагався її. Обидві жінки подали на нього в суд, коли він заявив, що вони брешуть. Після другого імпічменту 13 січня Керролл написала в Twitter: "Він порвав нашу демократію. Я збираюся порвати його в суді".

The Economist й низку інших розслідувань проти Трампа. Генеральний прокурор округу Колумбія розслідує справу проти членів його сім'ї, які могли незаконно отримати фінансову вигоду від його президенства. Причини, через які Палата представників вдруге підтримала імпічмент Трампа, теж можуть стати причиною для кримінальних проваджень. Адже підбурювання до заворушень - це кримінальний злочин в окрузі Колумбія. Також проблеми може створити годинна телефонна розмова Трампа з держсекретарем штату Джорджія, яка відбулася 2 січня. Організація "Громадяни за відповідальність й етику у Вашингтоні" попросили Департамент юстиції США і прокурорів у Джорджії розслідувати вимоги Трампа "знайти" ще 12 тисяч голосів, щоб він міг перемогти в штаті.

Також в Нью-Йорку можуть допитати свідків у справі про перші спроби Трампа вплинути на хід виборів у США. Зокрема, йдеться про телефонну розмову з президентом України, під час якої американський президент вимагав від українського лідера знайти "бруд" проти сина його політичного суперника - Гантера Байдена. Вимагання і змова - це кримінальний злочин в штаті Нью-Йорк.

Читайте такожCNN: Трамп ізольований і "жаліє себе" в Білому доміЗ наближенням кінця його президенства Трамп може вирішити, що може помилувати сам себе. Жоден президент США в історії не займався таким "юридичним самозадоволенням". Хоча Річард Ніксон розмірковував про це в 1974 році перед тим, як в Департаменті юстиції пояснили, що це суперечить принципу, який забороняє будь-кому бути "суддею у власній же справі". Самопомилування може також суперечити інстинктам самого Трампа. Оскільки він повинен буде визнати свої потенційні злочини. Конституція передбачає помилування лише для "порушень", а не для людей.

Стратегія також може вилізти боком, якщо суди вирішать, що помилування самого себе неконституційне. Трамп таким чином сам складе детальний список потенційних злочинів, які прокурори почнуть розслідувати. В будь-якому випадку, позбавлення від відповідальності на федеральному рівні не захистить помилуваного від лабіринтів законів на рівні штатів. Дні розплати наближаються.

Чи посадять Трампа за ґрати?

Про те, що Трамп може сісти за ґрати, коли вже не буде президентом, писало видання TIME. Журнал теж перелічував цілу низку порушень, які можуть вилитися в кримінальні справи проти 45-го президента США. Однак, питання, чи допустити таке переслідування, буде одним з найбільших викликів для адміністрації Байдена.

У свою чергу, видання New York Times писало, що засудження Трампа - це погана ідея. Є причини вважати, що багато справ проти нього буде важко довести до кінця. Але сам процес зробить з нього "мученика". Трамп так зможе відібрати увагу американців у свого наступника і підготувати своє повернення.

Видання ж Politico писало, що 45-й президент США точно не стане ще й 47-м. І для цього існує три вагомі причини. Хоча б тому, що в Республіканській партії вистачає енергійних й амбітних політиків. І вірність до Трампа швидко випарується.

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Переклад: Лесь Димань