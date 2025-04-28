Так в російському МЗС відреагували на масштабні навчання в країні.

Російська Федерація знову погрожує Естонії та закликає її "робити висновки" з повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Так офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова прокоментувала найбільші міжнародні військові навчання в історії Естонії, які проходитимуть з 5 по 23 травня. Захаровала сказала, що Естонія має "подивитися на Україну і зробити висновок":

"Її використовують у проспективних цілях. Підсумок подібної втрати критичного мислення завжди сумний".

Мова йде про навчання Siil (Їжак) 2025, в яких візьмуть участь понад 16 тисяч військовослужбовців з Естонії та країн-союзників НАТО, зокрема Великої Британії та Франції. ​Метою навчань є перевірка здатності Сил оборони Естонії та підрозділів НАТО реагувати на різні сценарії загроз, а також відпрацювання механізмів оперативного прибуття та інтеграції додаткових сил НАТО в оборонні структури країни.

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Росія погрожує країнам Балтії

Як відомо, Литва, Латвія та Естонія залишаються в епіцентрі погроз із боку Російської Федерації. Балтійські держави послідовно підтримують Україну та беруть активну участь у санкційній політиці проти Москви.

Після початку повномасштабної війни в Україні вони посилюють обороноздатність, нарощують співпрацю з союзниками по НАТО та збільшують військові бюджети.

Крім того, ці країни оголосили про вихід з Конвенції про заборону виробництва і застосування протипіхотних мін.

Нещодавно голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін пригрозив країнам Балтії та Польщі, що вони стануть першою ціллю, якщо почнеться війна з Північноатлантичним Альянсом.

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