Обраний американський лідер зазначив, що ця приватна поїздка його сина була дуже "приємною".

Син Дональда Трампа здійснив приватний візит у Гренландію на тлі заяв про те, що острів повинен приєднатися до складу США.

Як повідомляє The Washington Times, Дональд Трамп-молодший і його представники приземлились на острові у вівторок, 7 січня. Сам Трамп заявив, що його сину влаштували "чудовий прийом.

"Ми отримали аплодисменти, коли приземлилися вчора. Це було схоже на свято кохання", - сказав Трамп журналістам під час відвідування Капітолію США в середу.

Відео дня

Трамп-молодший та кілька його колег прилетіли до Гренландії у вівторок для одноденного приватного візиту, щоб зняти відео для свого подкасту. У нього не було заплановано зустрічі з будь-якими політичними чи урядовими діячами, ані датськими, ані гренландськими.

Трамп хоче контролювати Гренландію

Як повідомляв УНІАН, сьогодні американський політик заявив, що Данія повинна відмовитися від Гренландії та віддати її Сполученим Штатам Америки.

Це не перша подібна заява - раніше він казав, що контроль над Гренландією абсолютно необхідний для американських інтересів. Після цього стало відомо, що король Данії змінив королівський герб, додавши туди зображення, які символізують Гренландію та Фарерські острови.

Як пише The New York Times, Трамп вважає, що володіння островом має критичне значення для національної безпеки США, хоча й існують інші потенційні інтереси.

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