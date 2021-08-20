Представник ООН зазначив, що практична взаємодія між гуманітарним офісом ООН і "Талібаном" триває протягом 18 років.

Рух "Талібан" попросив ООН залишитися в Афганістані і продовжувати гуманітарну діяльність.

Про це заявив координатор ООН з гуманітарних питань в країні Раміз Алакбаров. При цьому він зазначив, що конкретних домовленостей у організації з талібами немає.

Як розповів Алакбаров, практична взаємодія між гуманітарним офісом ООН і "Талібаном" триває протягом 18 років.

"У нас є робочі контакти. Вони нас завжди запевняють у підтримці. Вони нам знову висловили підтримку і попросили нас продовжувати залишатися тут і надавати гуманітарну допомогу", - пояснив представник ООН.

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Він додав, що, "будуть зроблені якісь уточнення, будуть опрацьовуватися деталі" взаємодії ООН з бойовиками. Зокрема, організація хоче опрацювати питання доступу жінок, які працюють в гуманітарних умовах, до місця роботи, додав Алакбаров, передає "РИА Новости".

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Автор: Ірина Погоріла