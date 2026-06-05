США ледь не втратили свій найкращий авіаносець під час війни з Іраном, - CNN

Хоча про пожежу вже повідомлялося раніше, тепер з'ясувалося, що ситуація була гіршою, ніж стверджував Пентагон.

Американський авіаносець USS Gerald R. Ford, який навесні брав участь в операціях США проти Ірану в Червоному морі, зазнав значно серйозніших пошкоджень від пожежі у березні, ніж тоді повідомляло командування ВМС США. Про це пише видання CNN, яке отримало ексклюзивне відео з борту корабля.

Зазначається, що початково у ВМС США заявили, що займання вдалося локалізувати, двоє моряків отримали незначні травми, а сам авіаносець залишався "повністю боєздатним". Однак отримані журналістами кадри свідчать про масштабні руйнування у внутрішніх приміщеннях корабля.

Як пише видання, на відео видно повністю знищені спальні місця моряків. Від ліжок залишилися лише обгорілі металеві конструкції, стеля зазнала значних пошкоджень, а навколо лежали купи попелу та звисали дроти.

Відео дня

Один із членів екіпажу, який брав участь у боротьбі з вогнем, розповів CNN, що ситуація була критичною.

"Я серйозно думав, що ми втратимо корабель", – сказав моряк журналістам.

За даними співрозмовників CNN, однією з головних причин масштабного поширення вогню стала несправність штатної системи пожежогасіння. Через це екіпажу довелося самостійно боротися з полум’ям.

"Не мало дійти до такого. Система пожежогасіння, вбудована в корабель, мала загасити його", – наголосив моряк.

У публікації зазначається, що екіпаж витратив близько 30 годин на ліквідацію наслідків пожежі та запобігання повторному займанню. Через пошкодження приблизно 600 моряків втратили доступ до своїх спальних місць.

За словами високопоставленого американського чиновника, офіційна заява ВМС применшила наслідки інциденту. Насправді пожежа вплинула на можливості корабля виконувати бойові завдання. Лише через два дні після інциденту авіаносець зміг відновити польоти літаків, а згодом був змушений зайти до порту в Греції для проведення тимчасового ремонту.

Як зазначає CNN, авіаносець USS Gerald R. Ford, який був введений до складу флоту у 2017 році і є найновішим і найдосконалішим атомним авіаносцем США, був ключовим елементом у війні проти Ірану. За даними телеканалу, корабель також перебував під постійною загрозою ракетних ударів і атак безпілотників.

Війна в Ірані: останні новини

Як писав УНІАН, напередодні Палата представників США схвалила резолюцію про обмеження воєнних повноважень президента Трампа щодо Ірану. Документ підтримали 215 конгресменів, зокрема четверо республіканців, тоді як 208 виступили проти. Для набуття чинності резолюцію ще має схвалити Сенат, при цьому підпис президента для її реалізації не потрібен.

Разом з тим на тлі зриву мирних переговорів США та Іран періодично обмінюються ударами. Так, днями американські військові заявили про перехоплення іранських ракет і безпілотників, а також про удар по острову Кешм у відповідь на атаки Тегерана в регіоні.

Вас також можуть зацікавити новини: