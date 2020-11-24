За словами очевидців, жінка під час нападу кричала, що вона є членом терористичної організації "Ісламська держава".

У швейцарському місті Лугано жінка накинулася з ножем на двох відвідувачок торгово-розважального центру, поліція допускає, що це був теракт.

Про це повідомляє швейцарське видання Corriere del Ticino.

Інцидент стався близько 14:00 на п'ятому поверсі торгового центру. Молода жінка накинулася з ножем на двох інших жінок, поранивши одну з них ножем в шию. За даними поліції, стан потерпілої важкий, але її життю нічого не загрожує. Інша жінка також отримала ножові поранення, проте меншою мірою.

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За даними очевидців, нападниця використовувала кухонний ніж, який був виставлений у вітрині одного з магазинів.

За словами очевидців, жінка під час нападу кричала, що вона є членом терористичної організації "Ісламська держава".

Швейцарська поліція проводить розслідування нападу і не виключає терористичних мотивів.

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Терор у Франції

16 жовтня у Франції 18-річний уродженець Москви чеченського походження відрубав голову вчителю Самюелю Паті за те, що той показував у школі карикатури Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда як приклад свободи слова. Після цього президент країни Еммануель Макрон пообіцяв посилити боротьбу з радикальними ісламістами. Ряд ісламських країн висловили своє невдоволення риторикою Макрона.

29 жовтня стався напад на церкву у французькій Ніцці, який президент Макрон назвав терактом. Там терорист відрізав голову жінці та важко поранив кількох людей, двоє з яких загинули.

Після нападу в Ніцці Макрон мобілізував тисячі військових на охорону громадських об'єктів, у тому числі церков. Також у Франції оголошено максимальний рівень терористичної загрози.

У французькому місті Ліон 31 жовтня чоловік влаштував стрілянину біля грецької церкви. В результаті поранення отримав священник.

Також поліцейські у французькому Авіньйоні застрелили чоловіка, який намагався напасти на них з ножем. Крім того, в саудівському місті Джедда терорист з ножем напав на охоронця консульства Франції.

3 листопада у Франції поліція затримала чоловіка, який ходив в центрі Парижа з мачете.

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Автор: УНІАН