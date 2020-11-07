У Відні визнали істотні прорахунки окремих керівників австрійських служб безпеки в оцінці потенційної терористичної загрози.
Про це пише DW.
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За словами керівника поліції Відня Ґергарда Пюрстля, це стосується насамперед хибної оцінки дій нападника, який вчинив теракт у столиці.
Він каже, що нападник зустрічався з двома німцями, які вже перебували під наглядом у спецслужб, до того ж правоохоронці проігнорували інформацію про спробу чоловіка придбати набої у Словаччині.
Відставки чекають від керівника Віденського управління Відомства з охорони конституції, хвиля звільнень прокотиться й у відповідальних за оцінку безпеки відділах.
Теракт у Відні 2 листопада: що відомо
- Теракт у Відні стався пізно ввечері 2 листопада. В результаті загинули мирні жителі, нападник був застрелений поліцією.
- Операція з пошуку інших злочинців тривала всю ніч.
- Канцлер Австрії Себастьян Курц назвав стрілянину у Відні «огидною терористичною атакою»
- У рамках розслідування теракту у Відні затримано 14 осіб з оточення нападника, який був убитий поліцейськими.
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