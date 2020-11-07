Теракт у Відні стався пізно ввечері 2 листопада. В результаті загинули мирні мешканці, нападник був застрелений поліцією.

У Відні визнали істотні прорахунки окремих керівників австрійських служб безпеки в оцінці потенційної терористичної загрози.

Про це пише DW.

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За словами керівника поліції Відня Ґергарда Пюрстля, це стосується насамперед хибної оцінки дій нападника, який вчинив теракт у столиці.

Він каже, що нападник зустрічався з двома німцями, які вже перебували під наглядом у спецслужб, до того ж правоохоронці проігнорували інформацію про спробу чоловіка придбати набої у Словаччині.

Відставки чекають від керівника Віденського управління Відомства з охорони конституції, хвиля звільнень прокотиться й у відповідальних за оцінку безпеки відділах.

Теракт у Відні 2 листопада: що відомо

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Автор: УНІАН