Доки одні поляки блокували кордони України, інші роздавали візи росіянам, попри існуючу заборону.

У Польщі спалахнув гучний скандал через масову видачу робочих та бізнесових віз росіянам попри існуючу заборону. Про це пише Schengen News.

Про ці факти стало відомо з нового звіту Вищої контрольно-ревізійної служби Польщі. Вона виявила, що попередній уряд Польщі, очолюваний Матеушем Моравецьким, незаконно видавав росіянам візи за програмою Poland Business Harbor та іншими режимами, хоча заборона на це діяла з 1 березня 2022 року.

Загалом до кінця 2023 року, коли уряд Моравецького пішов у відставку, росіянам було видано 1838 польських шенгенських віз.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував одразу після оприлюднення звіту, заявивши, що найгірші підозри підтвердилися. Через офіційний допис у мережі X Туск заявив, що уряд партії "Право і Справедливість" впустив велику кількість іноземців у країну в обмін на хабарі, у той час як солдати країни боролися за захист Польщі на кордоні з Білоруссю.

Ситуація в Польщі: останні новини

Як писав УНІАН, днями міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава підтримує євроінтеграцію України, але у неї є "свої вимоги" до Києва. Перед цим міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Україна не стане членом Європейського Союзу, якщо не буде вирішено "Волинське питання".

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував міністрів за такі висловлювання. "Якщо хтось каже, що блокуватиме доступ України до ЄС, то він тим самим вписується в політику Путіна", - заявив Дуда.

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