Казахстан не має наміру приєднуватися до "Союзної держави" Росії та Білорусі, тим більше заради отримання ядерної зброї. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у коментарі для ЗМІ.
"Нещодавно президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко запропонував Казахстану вступити в "Союзну державу". Я гідно оцінив його жарт. Я думаю, що необхідності в цьому немає, оскільки існують інші інтеграційні об'єднання, перш за все Євразійський економічний союз", – заявив він.
Токаєв підкреслив, що отримання ядерної зброї не цікавить Казахстан в принципі.
"Воно не потрібне, оскільки ми приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до договору про заборону випробувань ядерної зброї. Залишаємося вірними зобов'язанням в рамках цих міжнародних документів", – заявив Токаєв.
Що запропонував Лукашенко - подробиці
Минулого тижня між Росією і Білоруссю було підписано угоду про раніше анонсоване розміщення російської ядерної зброї на білоруській території. Сам Лукашенко повідомив, що ядерні боєприпаси нібито вже почали завозити в Білорусь.
Коментуючи цю подію глава Казахстану несхвально висловився про зближення Мінська і Москви, зазначивши, що тепер у них навіть ядерна зброя "одна на двох". Лукашенко вирішив заочно відповісти Токаєву і запропонував усім бажаючим, а в першу чергу Казахстану вступати в союзну державу з РФ, щоб отримати ядерну зброю.