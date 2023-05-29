Між керівниками Білорусі та Казахстану відбувається захоплююча заочна дискусія.

Казахстан не має наміру приєднуватися до "Союзної держави" Росії та Білорусі, тим більше заради отримання ядерної зброї. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у коментарі для ЗМІ.

"Нещодавно президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко запропонував Казахстану вступити в "Союзну державу". Я гідно оцінив його жарт. Я думаю, що необхідності в цьому немає, оскільки існують інші інтеграційні об'єднання, перш за все Євразійський економічний союз", – заявив він.

Токаєв підкреслив, що отримання ядерної зброї не цікавить Казахстан в принципі.

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"Воно не потрібне, оскільки ми приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до договору про заборону випробувань ядерної зброї. Залишаємося вірними зобов'язанням в рамках цих міжнародних документів", – заявив Токаєв.

Що запропонував Лукашенко - подробиці

Минулого тижня між Росією і Білоруссю було підписано угоду про раніше анонсоване розміщення російської ядерної зброї на білоруській території. Сам Лукашенко повідомив, що ядерні боєприпаси нібито вже почали завозити в Білорусь.

Коментуючи цю подію глава Казахстану несхвально висловився про зближення Мінська і Москви, зазначивши, що тепер у них навіть ядерна зброя "одна на двох". Лукашенко вирішив заочно відповісти Токаєву і запропонував усім бажаючим, а в першу чергу Казахстану вступати в союзну державу з РФ, щоб отримати ядерну зброю.

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