При цьому Беннон не уточнив, за якими звинуваченнями Трампа можуть відправити до в'язниці.

Якщо у США на наступних президентських виборах у 2028 році переможе кандидат від демократів, то нинішній президент країни Дональд Трамп потрапить до в'язниці.

Із таким прогнозом виступив колишній радник самого Трампа Стів Беннон, пише The Hill. "Не дай Боже, ми не переможемо у 28-му, президент Трамп сяде у в'язницю", - сказав Беннон.

"Ми на війні, і те, що сталося за останні 72 години - якщо ви не розумієте, що ми ведемо політичну війну, ви не прокинулися", - заявив він.

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При цьому Беннон не уточнив, за якими звинуваченнями Трампа можуть відправити до в'язниці. Він також попередив, що демократи спробують усунути Трампа з посади, якщо повернуть собі Палату представників наступного року.

"Ми обманюємо себе, якщо не думаємо, що демократи роблять усе можливе, щоб зупинити Трампа, щоб змусити Палату представників будь-якими необхідними засобами оголосити йому імпічмент", - зазначив він.

Видання додало, що шквал дій Трампа після інавгурації в січні підстьобнув безліч судових позовів. Суди неодноразово призупиняли дії, такі як масові звільнення федеральних службовців і масштабні заходи щодо імміграції.

"Трамп і його союзники пішли в атаку на суддів, які стоять у них на шляху, підігріваючи побоювання з приводу конституційної кризи, якщо його адміністрація почне ігнорувати судові постанови", - написало видання.

Справи проти Трампа

Наприкінці минулого року стало відомо, що у США закривають ключову кримінальну справу проти Трампа, решта теж під питанням. Трампа не визнано невинним, просто він став президентом, а отже, його більше не можна карати.

А кілька днів тому суд тимчасово заборонив адміністрації президента США Дональда Трампа закривати "Радіо Свобода".

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