Трамп може зіткнутися з проблемами, пов'язаними з власними правилами конференції Республіканської партії.

За словами республіканця, знайомого з внутрішніми дискусіями, колишній президент Дональд Трамп розглядає можливість візиту в Капітолій наступного тижня, де він готовий висунути себе в як кандидат у спікери.

Якщо це станеться, Трамп прийде поговорити з Республіканською партією Палати представників незадовго до виборів внутрішнього спікера законодавців, які повинні відбутися в середу, сказав цей чоловік. Остаточне рішення ще не прийнято. Республіканська партія в повному складі збереться у вівторок на внутрішній "форум кандидатів", пише Politico.

Незрозуміло, чи справді Трамп - лідер на президентських праймеріз 2024 року - буде балотуватися на посаду спікера. Перемога вимагатиме майже одностайності Республіканської партії в Палаті представників, що є важкою перешкодою для суперечливого колишнього президента. Один з його найближчих союзників у Хіллі, голова Судової палати палати Джим Джордан, вже бере участь у перегонах.

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Це залишається далеко не перспективною ідеєю: Палата ніколи не обирала спікера, який не був би членом Конгресу, хоча технічно це не є конституційною вимогою. Трамп також може зіткнутися з проблемами з власними правилами конференції Республіканської партії, в яких говориться, що член керівництва Республіканської партії зобов'язаний піти у відставку, "якщо йому пред'явлено звинувачення в скоєнні кримінального злочину, за яке може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на два або більше років".

Тим не менш, колишній президент відкрито загравав з ідеєю стати спікером Республіканської партії після звільнення Кевіна Маккарті. І кілька членів, у тому числі представник Марджорі Тейлор Грін (республіканець штату Джорджія), підтримали цю ідею.

"Все, що я можу сказати, це те, що ми зробимо все, що буде краще для країни і Республіканської партії", - заявив Трамп журналістам у середу.

Ситуація в США - подробиці

Історичне повалення Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників підносить демократам політичний подарунок: можливість одночасно висміяти невдачу своїх опонентів і заробити на цьому гроші, вважають оглядачі Bloomberg.

Відставка спікера Палати представників США Кевіна МакКарті у вівторок може сигналізувати про зміни у настроях щодо допомоги Україні. При цьому, як пише Reuters, деякі з його можливих наступників рішуче виступають за допомогу Києву, але інші категорично проти.

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