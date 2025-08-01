Байден заявив, що Трамп робить усе, щоб звести нанівець усі успіхи, яких він домігся під час свого президентського терміну.

Експрезидент США Джо Байден заявив, що Америка входить у "темні часи" через дії нинішнього лідера Дональда Трампа. Таку думку він висловив в ефірі CNN.

"Судді мають значення. Суди мають значення. Закон має значення, і Конституція має значення. Я багато думаю про американців, які починають розуміти, що під тиском, під яким ми опинилися з цим хлопцем, який зараз є нашим президентом... Готуйтеся, панове, це тільки початок", - сказав Байден під час виступу на конференції адвокатів у Чикаго.

За словами Байдена, нинішня американська адміністрація робить усе, щоб звести нанівець усі успіхи, яких він домігся під час свого президентського терміну.

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"Хлопці, ми не можемо прикрашати ситуацію. Настали темні часи, але ви всі тут з однієї і тієї ж причини. Тому що наше майбутнє буквально на кону. Ми повинні, ми повинні відкрито боротися за майбутнє", - додав експрезидент США.

Трамп може піти шляхом Байдена в питанні відправки зброї в Україну

Раніше Reuters із посиланням на обізнані джерела писало, що президент США Дональд Трамп уперше за час другої каденції планує використати президентські повноваження для постачання озброєння Україні. В агентстві наголосили, що це свідчить про нову зацікавленість глави Вашингтона в захисті Києва.

Одне з джерел повідомило журналістам, що може йтися про зброю на загальну суму близько 300 мільйонів доларів.

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