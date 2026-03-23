Трамп заявив про 'досягнення згоди' з Іраном щодо 15 пунктів, – CNN

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Тегеран досягли "значних точок згоди" після переговорів, які тривали пізно ввечері в неділю за участю американських представників. Про це Трамп повідомив журналістам CNN в аеропорту Вест-Палм-Біч у Флориді, де провів вихідні.

За словами президента, обговорення пройшли успішно і дають підстави для обережного оптимізму. У розмові з журналісткою CNN він заявив, що сторони нібито досягли згоди щодо 15 пунктів, однак конкретно назвав лише один із них – зобов'язання Ірану не створювати ядерну зброю.

"Побачимо, до чого це призведе", – сказав Трамп, додавши, що переговори пройшли "практично ідеально".

Відео дня

Президент також зазначив, що ініціатором контактів виступив сам Іран. За його словами, якщо досягнуті домовленості будуть виконані, це може значно знизити напруженість і наблизити завершення конфлікту.

Трамп повідомив, що в обговореннях беруть участь його представники – спеціальний посланець Стів Віткофф і радник Джаред Кушнер. При цьому він не став детально розкривати, з ким саме американська сторона веде переговори в Ірані, зазначивши лише, що це "шанований лідер", але не верховний лідер країни Моджтаба Хаменеї.

Він висловив оптимізм щодо майбутніх переговорів. За словами Трампа, сторони налаштовані на досягнення домовленості:

"Вони дуже хочуть укласти угоду. Ми теж хочемо її укласти".

Він додав, що в понеділок заплановані додаткові телефонні розмови, після чого може відбутися особиста зустріч представників двох країн. Трамп також повідомив, що переговорному процесу фактично відведено короткий термін.

"Ми проводимо п'ятиденний період, подивимося, як все піде. Якщо все пройде добре, ми в підсумку врегулюємо це питання. В іншому випадку, ми просто продовжимо бомбити щосили", – заявив він.

За словами президента США, ключовою вимогою Вашингтона залишається відмова Ірану від розробки ядерної зброї. "Ми хочемо бачити відсутність ядерної бомби та ядерної зброї", – підкреслив Трамп.

Крім того, він заявив, що США хочуть отримати контроль над запасами високозбагаченого урану, що знаходяться в Ірані. "Це ядерний пил. Ми хочемо його отримати. І я думаю, що ми його отримаємо. Ми вже домовилися про це", – сказав президент.

Ситуація в Ірані

Нагадаємо, раніше президент США заявив, що дав розпорядження призупинити удари по енергетичній інфраструктурі Ірану строком на 5 днів. Згідно з інформацією, в останні два дні США та Іран провели переговори щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході. Трамп зазначив, що переговори триватимуть протягом тижня.

Крім того, екс-директор Національного контртерористичного центру Джозеф Кент звинуватив Ізраїль у намірі підірвати зусилля президента США щодо деескалації конфлікту з Іраном. Кент під час подання у відставку через війну на Близькому Сході підкреслив, що Іран не становить безпосередньої загрози для США, а військова операція проти Тегерана була розпочата під тиском Ізраїлю.

