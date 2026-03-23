Трамп заявив про призупинення ударів по енергетиці Ірану на п'ять днів

США та Іран провели "хороші і продуктивні переговори", повідомив Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що дав вказівку призупинити удари по енергетичній інфраструктурі Ірану на 5 днів. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social.

За його словами, упродовж останніх двох днів США та Іран "провели дуже хороші і продуктивні переговори про врегулювання ситуації на Близькому Сході. Ці перемовини, додав він, триватимуть ще упродовж тижня.

"Я дав вказівку військовому відомству відкласти будь-які військові удари по іранських електростанціях і енергетичній інфраструктурі на п'ятиденний термін за умови успіху поточних зустрічей і обговорень", - зазначив президент США.

На тлі цієї заяви ціни на нафту марки Brent знизилася приблизно на 7% - до 104 доларів, пише Reuters.

Тим часом МЗС Ірану спростувало інформацію про переговори зі США.

"Міністерство закордонних справ Ірану заявляє, що переговори з Вашингтоном не ведуться, і звинувачує Трампа у виграванні часу, поки тривають регіональні зусилля з деескалації", - йдеться у повідомленні Clash Report.

Війна в Ірані: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, в армії США зростає невдоволення війною Трампа в Ірані. Американські військові скаржаться на надмірний стрес, розчарування і втрату ілюзій до такої міри, що готові покинути армію. Один із військових чиновників заявив, що армія страждає від "неадекватного захисту та планування сил". Також розповідають про "дестабілізуючі наслідки ударів іранських балістичних ракет та безпілотників".

Також ми писали, що небажання Ірану капітулювати пов'язане із владою, яку він має над Ормузькою протокою, через яку проходить приблизно п'ята частина світових поставок палива. Іранський дипломат пояснив, що, частково закривши прохід через Ормузьку протоку, Тегеран хоче "зробити цю агресію надзвичайно дорогою для нападників".

