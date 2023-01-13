Відповідальність за ядерний удар тодішній президент США хотів перекласти на іншу державу.

У 2017 році за зачиненими дверима тодішній президент США Дональд Трамп обговорював ідею використання ядерної зброї проти Північної Кореї та припустив, що він міг би звинуватити іншу країну в цьому ударі.

Про це в своїй книзі "Дональд Трамп проти Сполучених Штатів: боротьба з метою зупинити президента" пише журналіст NYT Майкл Шмідт, передає NBC News. Свої заяви Трамп озвучив на тлі загострення напруженості між США та північнокорейським лідером Кім Чен Ином, що викликало занепокоєння тодішнього голови апарату Білого дому Джона Келлі.

Трамп попередив, що Північну Корею стикнеться "вогнем, люттю і, відверто кажучи, силою, якої цей світ ще не бачив", якщо продовжить погрожувати Сполученим Штатам.

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Зокрема, коли Трамп виступав зі своєю першою промовою на Генеральній Асамблеї ООН у вересні 2017 року, він погрожував "повністю знищити Північну Корею", якщо Кім Чен Ин продовжить свої військові погрози. Пізніше того ж місяця Трамп продовжив підбурювати Північну Корею через свої твіти. Але Келлі більше хвилювало те, що глава Білого дому говорив приватно, йдеться в книзі.

"Що налякало Келлі ще більше, ніж твіти, так це той факт, що за зачиненими дверима в Овальному кабінеті Трамп продовжував говорити так, ніби він хотів почати війну. Він обговорював ідею використання ядерної зброї проти Північної Кореї, кажучи, що якби він вчинив таку дію, адміністрація могла звинуватити в цьому когось іншого, щоб зняти з себе відповідальність", - пише Шмідт у своїй книзі.

Келлі намагався пояснити Трампу, чому це не спрацює, продовжує Шмідт. "Було б важко не вказати на нас пальцем", - сказав тоді Келлі президентові.

Голова апарату також привів вище військове керівництво до Білого дому, щоб поінформувати Трампа про те, як легко може спалахнути війна між США і КНДР, а також про величезні наслідки такого конфлікту. Але аргумент про те, скільки людей може бути вбито, "не вплинув на Трампа", пише автор книги.

Також Келлі спробував вказати, що ця війна матиме економічні наслідки, але цей аргумент привернув увагу Трампа лише ненадовго.

За словами автора книги, пізніше Трамп знову "повернеться до можливості війни, повідомивши одного разу Келлі про завдавання превентивного військового удари по Північній Кореї". Своєю чергою, тодішній голова апарату попередив президента, що йому знадобиться схвалення Конгресу для превентивного удару, що "збентежило і роздратувало" Трампа.

Шмідт також пише, що серед високопосадовців США було добре відомо, що протягом кількох десятиліть КНДР намагалася шпигувати за тими, хто приймає рішення в США. Тож помічники Білого дому були стурбовані тим, що "Трамп неодноразово розмовляв по несекретних телефонах із друзями та довіреними особами за межами уряду про те, як він хоче застосувати військову силу проти Північної Кореї".

Автор книги зазначає, що немає жодних ознак того, що Північна Корея мала джерело в Білому домі, але він сказав, що вона, "в межах оцінки американської розвідки", могла підслуховувати дзвінки Трампа. "Келлі довелося нагадати Трампу, що він не може ділитися секретною інформацією зі своїми друзями", - пише Шмідт.

У книзі зазначається, що Келлі придумав план, який, на його думку, зрештою спонукав Трампа відмовитися від воєнної риторики навесні 2018 року. Він переконав президента, що той може довести, що він "найкращий продавець у світі", спробувавши встановити дипломатичні відносини, тим самим запобігши ядерному конфлікту, який Келлі та інші військові керівники вважали більш безпосередньою загрозою, ніж більшість усвідомлювали в той час.

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