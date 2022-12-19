Цей крок не має юридичної ваги, але вперше у Конгресі прийнято таке рішення щодо колишнього президента.

Спеціальний комітет Палати представників США, який розслідує напад на Капітолій 6 січня 2021 року, рекомендуватиме прокурорам Міністерства юстиції пред'явити звинувачення колишньому президенту Дональду Трампу в чотирьох злочинах.

Про це повідомляє The Washington Post. Мова йде про такі злочини, як підбурювання або сприяння повстанню, перешкоджання роботі Конгресу, змові з метою обману уряду США та змові з метою дачі неправдивих свідчень.

WP зазначає, що цей крок не має юридичної ваги, але вперше у Конгресі прийнято таке рішення щодо колишнього президента. Повний звіт "Комітету 6 січня" буде опубліковано в середу, 21 грудня.

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Згідно з висновками Комітету, Трамп "навмисно поширював неправдиві звинувачення в шахрайстві" задля скасування результатів виборів президента США, на яких він програв, пише CNN. Трамп знав, що висунуті ним звинувачення в шахрайстві були неправдивими, і все одно продовжував їх поширювати. Зазначається, що його заяви спровокували прихильників на вчинення насильницьких дій 6 січня.

"Рішення президента Трампа фальшиво оголосити про свою перемогу в ніч виборів і незаконно закликати припинити підрахунок голосів, не було спонтанним рішенням. Це було сплановано", - йдеться в тексті документа.

Голова Комітету, конгресмен Бенні Томпсон заявив, що докази проти Трампа є "очевидними", і вис ловив переконання, що Міністерство юстиції зрештою висуне звинувачення екс-президенту США.

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