Гарантії за статтею 5 НАТО для України не спрацюють: американський політик назвав причини

Він вважає, що Україні потрібно зосередитися не на вибиванні гарантій безпеки від США, а зовсім на інших речах.

Після кількох місяців переговорів США та Україна сходяться в думках щодо принципів, які можуть стати основою для можливої мирної угоди з РФ.

Як пише у статті для The New York Times Філіп Гордон, який працював радником з нацбезпеки віцепрезидентки Камали Гарріс, суть пропонованої угоди полягає в тому, що Україна відмовиться від Донбасу в обмін на надійні гарантії безпеки від США, які передбачають, що РФ ніколи більше не нападе на Україну.

Гордон вважає, що президенту України Володимиру Зеленському потрібно було б якось обґрунтувати свою готовність піти на таку жертву, проти якої виступає більшість українців.

Відео дня

"Але воно також стратегічно помилкове, оскільки будь-яка гарантія безпеки, надана президентом США Дональдом Трампом, не буде навіть віддалено правдоподібною. Для справжнього гарантування безпеки Україні було б набагато краще вимагати конкретних заходів із самооборони, ніж гарантій безпеки, яким ніхто - і вже точно не російський диктатор Володимир Путін - ніколи не повірить", - висловив думку Гордон.

Політик вважає, що сумніви в готовності Трампа виконати гарантії безпеки для України починаються з того, що він ніколи не виявляв жодного бажання безпосередньо протистояти путінській Росії, вже точно не у військовому відношенні.

Він зазначив, що якщо Україна не може розраховувати на допомогу Трампа навіть в умовах прямого вторгнення, важко уявити, щоб він зробив це, не кажучи вже про військове протистояння Росії в будь-якій менш серйозній ситуації, просто через номінальне зобов'язання.

"Немає особливих підстав вважати, що оформлення такого зобов'язання на папері вплине на Трампа... Він неодноразово заявляв, що навіть гарантія оборони за ст. 5 НАТО, на його думку, діє тільки в тому разі, якщо союзники оплачують свої "рахунки"", - навів приклад Гордон.

У проєкті угоди, яку США обговорювали з українською владою, умови для нової гарантії безпеки застосовуватимуться до "значного, навмисного і тривалого" збройного нападу з боку РФ.

"Ці застереження дозволять Трампу відмовитися від виконання гарантії, якщо він вважатиме новий напад незначним, випадковим або тимчасовим... Росія придумає привід для нового нападу на Україну, а Трамп використає цей привід як виправдання для відмови від підтримки України", - пояснив Гордон.

З огляду на ці реалії, як зауважив політик, було б наївно і безвідповідально з боку Зеленського обмінювати цінні стратегічні території на настільки сумнівну гарантію.

"Натомість йому слід зосередити свої зусилля за столом переговорів на матеріальних активах, які справді допоможуть Україні в обороні та стримуватимуть Росію значно сильніше, ніж паперові обіцянки", - вважає ексрадник.

До складу такого пакета можна було б включити доступ до заморожених російських активів, що зберігаються переважно в Європі, США та Японії. Гордон зазначив, що Євросоюз, який володіє більшою частиною росактивів, неохоче передає їх Україні, але, швидше за все, зробить це, якщо це означатиме припинення війни.

Зеленському також слід домагатися нового великого пакета озброєнь від США, що включає системи ППО Patriot та інші, ракети великої дальності, винищувачі F-16, боєприпаси й артилерію. Частину цього озброєння можна було б фінансувати коштом росактивів, частину - коштом європейських та інших країн; частину - коштом наявних американських запасів із використанням спеціальних президентських повноважень; а деякі проєкти, якщо Трамп дозволить, можуть бути профінансовані Конгресом.

Гордон зазначив, що ще одним конкретним елементом, ціннішим за гарантію безпеки, став би український контроль над Запорізькою атомною електростанцією, яку захопила Росія. Політик вважає, що якщо її повернуть Україні в межах територіального компромісу, станцією можуть керувати спільно США та Україна, як запропонував Зеленський, забезпечуючи надійне енергопостачання для гірничодобувних проєктів, що могли б приносити прибуток як США, так і Україні.

"Нарешті, президент України повинен зробити пріоритетом американські інвестиції. Присутність американських фірм і персоналу не тільки дала б поштовх українській економіці та відкрила б можливості для американської промисловості, а й забезпечила б США додаткову, суттєву зацікавленість у майбутній стабільності та процвітанні України, а також додаткове стримування Росії", - висловив думку політик.

Він вважає, що жоден із цих кроків не має бути недосяжним, якщо Україна зробить їх передумовою для будь-якої мирної угоди і якщо Трамп побачить у них шлях до припинення війни, якого він прагне.

"Ці умови не повинні бути нездійсненними для Росії, якщо вони пов'язані з великою територіальною поступкою, яку РФ може розглядати як досягнення своєї головної військової мети. Трампу також необхідно ясно дати зрозуміти, що відмова від таких умов означатиме продовження російських втрат на полі бою і збереження санкцій, які завдали шкоди російській економіці", - зазначив Гордон.

"Невпинне прагнення Зеленського до отримання конкретних гарантій безпеки зрозуміле, але в підсумку виявиться марним і, можливо, навіть небезпечним. Йому ще не пізно змінити свій підхід. Як визнав Трамп, деталі гарантій безпеки ще далекі від завершення, і в нього немає термінів для укладення угоди. Умови угоди, безсумнівно, знову зміняться, щойно Росія втрутиться", - висловив упевненість екс-радник.

Він підкреслив, що в міру просування переговорів Зеленському слід зосередитися на кроках, які справді допоможуть стримати майбутню російську агресію, а не на порожніх обіцянках американських гарантій безпеки.

Гарантії безпеки для України

Нещодавно в офісі президента Франції Еммануеля Макрона назвали терміни готовності гарантій безпеки для України. Передбачається, що першою лінією гарантій безпеки стане потужна українська армія.

Крім того, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив заяву про те, що ключовим результатом переговорів стала декларація США про гарантії безпеки, включно з розміщенням американських військ в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: