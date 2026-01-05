Трамп чітко заявив, що не вірить в атаку України по резиденції Путіна

Трамп також пояснив, чому спочатку повірив Путіну і звинуватив Україну.

Президент США Дональд Трамп чітко підтвердив, що не вірить у те, що Україна начебто атакувала резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Про це він сказав у коментарі журналістам.

Так, журналісти нагадали Трампу, що він заявив, що був вкрай розлючений на президента Зеленського через нібито українську атаку по Валдаю. У відповідь Трамп сказав, що "не вірить, що такий удар узагалі був".

"Щось справді сталося неподалік, але це не мало до цього жодного стосунку", - додав президент США.

Він також пояснив, чому спочатку повірив Путіну та звинуватив Україну.

"Тоді ніхто нічого не знав. Я вперше почув про це саме в той момент. Він (Путін) сказав, що його будинок атакували. Ми не віримо, що це сталося – принаймні зараз, коли змогли перевірити. Але тоді ми вперше взагалі про це почули", - сказав він.

Водночас Трамп додав, що сподівається, що Росія й Україна це врегулюють.

Він також додав, що зараз війна в Україні США нічого не коштує, а навіть приносить прибуток.

"Знаєте, це нам нічого не коштує. Насправді ми навіть заробляємо. Байден дав 350 мільярдів доларів – просто віддав. А я значну частину повернув, бо ми уклали угоду щодо рідкісноземельних ресурсів. І ми повернемо багато з цих грошей – можливо, всі, можливо навіть більше, ніж усі. Але нам тепер платять, коли ми щось надсилаємо, вони платять", - заявив він.

Атака на Валдай - що відомо

Як писав УНІАНРосія з 29 грудня стверджує, що Україна нібито намагалася атакувати ударними дронами резиденцію президента Володимира Путіна, але всі апарати було збито. Путін навіть подзвонив президенту США і поскаржився на те, що українці, мовляв, намагалися його вбити.

Пізніше у розмові з журналістами Трамп заявив, що був "дуже розгніваний" почувши від Путіна ці звинувачення.

Водночас згодом у середу в американських ЗМІ з'явилися витоки про те, що розвідувальні служби США, перш за все ЦРУ, дійшли висновку, що українські дрони не були націлені на резиденцію Путіна і довели цей висновок до президента.

