Республіканці кажуть, що неможливо не використовувати Ім'я Трампа, оскільки він занадто популярний.

Колишній президент США Дональд Трамп вимагає від Республіканської партії припинити використовувати його ім'я та образ для збору коштів республіканцями, які підтримали його імпічмент.

Про це повідомляє Politico.

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Один з радників Трампа заявив, що екс-президент залишається відданим Республіканській партії та обирає консерваторів, які сповідують принцип "Америка понад усе", але "це нікому — ні друзям, ні ворогам — не дозволяє використовувати його ім'я без дозволу".

Адвокати Трампа надіслали три листи до Національного комітету Конгресу і Національного республіканського сенатського комітету з вимогою не використовувати імені 45-го президента США.

Як пише видання, Трамп був розлючений через те, що це роблять організації, які проводять кампанію зі збору коштів для республіканців, які проголосували за його імпічмент.

Разом з тим республіканці кажуть, що неможливо не використовувати ім'я Трампа, оскільки він занадто популярний.

"Якщо Трамп дійсно хоче допомогти перевернути Конгрес, він має бути щедрим. Однак його команда бачить це інакше", — заявили вони виданню.

Імпічмент: що відомо про справу

Палата представників Конгресу США 13 січня 2021 року оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Його звинувачують у підбурюванні до заворушень і штурму будівлі Капітолію, які відбулися 6 січня під час обговорення результатів виборів.

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію у той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Дональд Трамп є єдиним президентом США, якому Палата представників двічі оголошувала імпічмент, і він може стати першим, який підданий імпічменту після відходу з посади.

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Автор: Олена Коваленко