На його переконання, проти Росії воює нібито не Україна, а "цілий блок НАТО".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "не хотів би, щоб білоруси воювали". Він переконує, що Білорусь нібито не готує жодного вторгнення в Україну.

Про це пише підконтрольне режиму Лукашенка агентство "БелТА".

"Ви не думайте, що я тут планую якийсь напад, ось Україну бомбитимемо з території Білорусі і так далі. Немає в мене жодного бажання, щоб ваші та мої діти воювали. В ім'я чого? Нам треба втихомиритися. Ніяка Україна не воює сьогодні. Сьогодні з Росією воює весь блок НАТО та Америка насамперед", - заявив Олександр Лукашенко.

Попри ці заяви Лукашенко та його режим активно сприяють Росії та дозволяють бомбити мирні українські міста з території Білорусі. Зокрема, раніше стало відомо, що РФ готується до масованого ракетного удару по Україні з території Білорусі.

Повітряні сили України не виключають збройних провокацій ворога до Дня незалежності 24 серпня, в тому числі з Білорусі.

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