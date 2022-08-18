Ця військова база з лютого використовується російськими військами як командний пункт у Брестській області.

Росіяни розширюють свою військову базу та аеродром у Лунинці Брестської області на півдні Білорусі.

Як повідомляє Польське Радіо, ця військова база з лютого використовується рашистами як командний пункт у Брестській області.

З цієї бази російські війська неодноразово обстрілювали Україну ракетами, російські літаки виконували бойові завдання з аеропорту.

Як зазначається, до початку повномасштабного російського вторгнення військовий аеродром Лунинець був резервним і не мав стратегічного значення. У січні його відвідав Олександр Лукашенко, а через кілька днів після цього візиту аеродром зайняли рашисти.

Військові бази в Лунинці, Барановичах і Зябрівці під Гомелем є головними стратегічними центрами російської армії в Білорусі. У серпні база в Зябровці була сильно пошкоджена ракетним обстрілом.

Раніше стало відомо, що РФ готується до масованого ракетного удару по Україні з території Білорусі.

Повітряні сили України не виключають збройних провокацій ворога до Дня незалежності 24 серпня, в тому числі з Білорусі.

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