Росіяни розширюють свою військову базу та аеродром у Лунинці Брестської області на півдні Білорусі.
Як повідомляє Польське Радіо, ця військова база з лютого використовується рашистами як командний пункт у Брестській області.
З цієї бази російські війська неодноразово обстрілювали Україну ракетами, російські літаки виконували бойові завдання з аеропорту.
Як зазначається, до початку повномасштабного російського вторгнення військовий аеродром Лунинець був резервним і не мав стратегічного значення. У січні його відвідав Олександр Лукашенко, а через кілька днів після цього візиту аеродром зайняли рашисти.
Військові бази в Лунинці, Барановичах і Зябрівці під Гомелем є головними стратегічними центрами російської армії в Білорусі. У серпні база в Зябровці була сильно пошкоджена ракетним обстрілом.
Раніше стало відомо, що РФ готується до масованого ракетного удару по Україні з території Білорусі.
Повітряні сили України не виключають збройних провокацій ворога до Дня незалежності 24 серпня, в тому числі з Білорусі.