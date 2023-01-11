Як пояснив президент США, його юристи виявили "якісь документи в ящику всередині закритої шафи" і "зрозуміли, що в цьому ящику було кілька секретних документів".

Президент США Джо Байден заявив, що він був здивований, дізнавшись, що секретні документи були виявлені в офісі аналітичного центру, яким він колись користувався, і сказав, що він і його команда повністю співпрацюють з приводу події.

Байден заявив журналістам на спільній прес-конференції з лідерами Мексики та Канади, що серйозно ставиться до секретних документів. Він сказав, що не знає, що було в документах, пише Reuters.

"Ми повністю співпрацюємо з перевіркою, яка, я сподіваюся, скоро буде завершена", — сказав Байден.

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Демократ Байден зіткнувся з критикою з боку республіканців після того, як Міністерство юстиції США торік почало розслідування щодо колишнього президента Америки Дональда Трампа, в резиденції якого були виявлені секретні документи.

Адвокати Байдена виявили менше дюжини секретних записів в офісі аналітичного центру і повідомили про це Національному архіву США, передали матеріали й заявили, що співпрацюють з архівами та Міністерством юстиції.

Своєю чергою, Трамп зберігав тисячі урядових документів, кілька сотень з яких були позначені як засекречені, у своїй резиденції у Флориді понад рік після відходу з Білого дому і не повертав їх відразу або добровільно, попри численні запити Національного архіву. Коли в січні 2022-го року він нарешті передав 15 коробок з документами, було виявлено, що понад 100 з них були позначені як секретні. Пізніше справу передали до Міністерства юстиції США.

Слідчі намагалися змусити Трампа повернути всі залишені секретні записи за допомогою повістки до суду та відвідування його маєтку в Мар-а-Лаго.

Як пояснив Байден, його юристи виявили "якісь документи в ящику всередині закритої шафи" і "зрозуміли, що в цьому ящику було кілька секретних документів".

"Мене поінформували про цю знахідку, і я здивувався, дізнавшись, що в цей офіс були доставлені якісь урядові документи, але я не знаю, що міститься в цих документах", — сказав він, додавши, що адвокати рекомендували йому не цікавитися змістом матеріалів.

"Вони передали коробки в Архів, і ми повністю співпрацюємо з розслідуванням, яке, я сподіваюся, скоро буде завершено. І тоді з'явиться більше подробиць", — додав Байден.

Скандал із виявленими у Трампа документами

Агенти ФБР обшукали маєток Трампа у Флориді у серпні 2022 року. ЗМІ писали, що причиною обшуку були секретні документи.

Видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомляло, що у Трампа під час обшуків ФБР знайшло документ про ядерний потенціал іноземного уряду.

Пізніше ЗМІ писали, що деякі з вилучених у Дональда Трампа документів містять таємні розвідувальні дані про Іран та Китай.

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