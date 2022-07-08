Громадянка Росії виставила свою нерухомість на продаж ще у 2021 році, але після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона потрапила до списків санкцій Євросоюзу.

Влада Берліна вперше заборонила громадянці Росії продати свою нерухомість через санкції.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Громадянка Росії, чиє ім'я берлінська поліція не називає, виставила свою нерухомість на продаж ще у 2021 році, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона потрапила до списків санкцій Євросоюзу. Нотаріус, який супроводжував її угоди, повідомив банк та фінансові органи про те, що, зважаючи на санкції, його клієнтка більше не може отримувати дохід від своїх активів. У результаті на угоди за її участі було накладено заборону.

Зараз у списках санкцій Німеччини та ЄС є 1 тис. 158 фізичних осіб і 98 підприємств, пов'язаних з Росією.

За оцінкою видання RBB24, з 2004 по 2021 роки громадяни Росії придбали нерухомості лише в Берліні на 546 мільйонів євро. Серед них і російські олігархи – наприклад, Аркадій Ротенберг і його дочка Лілія, які володіють у німецькій столиці нерухомістю класу "люкс" вартістю кілька мільйонів євро. На відміну від Ротенберга, його дочка та офшорні фірми на Кіпрі, через які проводились угоди, під санкції не потрапили. Однак, враховуючи запроваджені ЄС санкції проти Росії та її громадян, європейська влада починає ретельніше придивлятися до російських покупців і продавців нерухомості, для багатьох з них розпоряджатися нерухомістю в Європі стає важче.

Нагадаємо, у Німеччині обмежать подачу гарячої води і температуру опалення будинків.

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