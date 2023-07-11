Водночас у США розділяють розчарування України.

У Білому домі вважають, що приєднання України до НАТО у найближчому майбутньому є малоймовірним, оскільки це втягне Альянс у війну з Росією.

"Ми віримо, що НАТО - це майбутнє України. Я маю на увазі, що це те, про що Альянс домовився ще у 2008 році", - додав координатор Ради нацбезпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв'ю CNN.

За його словами, Україна має ще здійснити певні реформи до того, як приєднатися до НАТО.

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"Зараз Україні потрібно провести деякі реформи - належне врядування, верховенство права, політичні реформи - і ми розуміємо, що важко працювати над деякими з цих реформ, коли ви перебуваєте в стані війни. Звичайно, вони зараз у стані війни. Отже, членство в НАТО в найближчому майбутньому є малоймовірним, оскільки це втягне НАТО у війну з Росією", - зазначив Кірбі.

Водночас він розділив розчарування президента Володимира Зеленського, який розкритикував НАТО за те, що партнери в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України.

"Так, є розчарування, є бажання швидко закінчити цю війну, все це ми розуміємо. Звичайно, ми поділяємо багато з цих занепокоєнь", - підсумував координор.

Саміт НАТО у Вільнюсі - головне

Сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі стартував дводенний саміт НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував, що члени Альянсу можуть узгодити майбутнє приєднання України без етапу ПДЧ, утворити Раду Україна-НАТО й програму практичної підтримки.

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон погодився з запропонованим в НАТО формулюванням стосовно руху України до майбутнього набуття членства, але не надав подробиць.

Водночас Зеленський роздратований появою неприйнятних формулювань для України в кулуарах саміту Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

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