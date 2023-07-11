Йдеться про те, аби Україна у майбутньому була здатною приєднатися до НАТО. Але більших подробить президент США не повідомив.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що США погодилися з запропонованим в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) формулюванням стосовно руху України до майбутнього набуття членства, але не надав подробиць. Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав під час спільного звернення до преси з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в рамках саміту Альянсу у Вільнюсі.

"Ми погодилися з формулюванням, яке ви запропонували стосовно того, аби Україна у майбутньому була здатною приєднатися до НАТО", - сказав Байден.

Президент США не повідомив більших деталей.

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Своєю чергою, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що на саміті буде надіслано чіткий сигнал для України, що Альянс виступатиме на стороні України стільки, скільки буде треба, і що країни-члени погоджуються з єдиним і позитивним повідомленням про подальший шлях України до членства.

Саміт НАТО у Вільнюсі - головне

Столтенберг очікує від лідерів країн-членів Альянсу на чіткий і позитивний сигнал про наближення України до членства в організації. Текст фінального комюніке щодо руху України до майбутнього членства буде погоджений і оприлюднений пізніше сьогодні "впродовж годин".

Генеральний секретар Альянсу додав, що запропонував набір трьох елементів, які передбачають більше практичної підтримки в рамках багаторічної програми, аби забезпечити повну взаємосумісність між арміями України та НАТО.

Також він пропонує зміцнити політичні зв'язки завдяки започаткуванню Ради України-НАТО. Інавгураційне засідання у цьому форматі відбудеться завтра, 12 липня, за участі президента України Володимира Зеленського.

Окрім того, Столтенберг пропонує усунути вимогу стосовно виконання плану дій щодо членства.

Водночас президент України Володимир Зеленський роздратований появою неприйнятних формулювань для України в кулуарах саміту Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Зокрема, наразі без участі України в рамках саміту НАТО обговорюють "умови" для отримання Україною запрошення у майбутньому долучитися до Альянсу без визначених часових рамок.

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