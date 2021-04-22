Раніше Путін пригрозив країнам «швидкою відповіддю» за начебто перетин «червоної лінії» Росії.

Адміністрація Джо Байдена не сприймає особисто агресивні заяви Володимира Путіна 21 квітня, у яких він погрожував країнам за перетин «червоної лінії» Росії.

Про це йшлося на брифінгу речниці Білого дому Джен Псакі.

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«Я не думаю, що ми приймаємо особисто те, що казав президент Путін. У нас товста шкіра», – відповіла вона.

Також у Псакі запитали, чи вважає Вашингтон ефективними нещодавно запроваджені проти Росії санкції – з огляду на нові протести прихильників Навального і нарощування військ біля кордонів з Україною. На що речниця заявила, що Білий дім дотримується позиції: дії повинні мати наслідки.

«Ми ніколи не очікуємо та не прогнозуємо, що той чи інший набір санкцій змінить поведінку, але він посилає чіткий сигнал щодо неприйнятності цієї поведінки, яку не можна продовжувати»,– зазначила Псакі.

Що передувало

21 квітня під час звернення до Ради Федерації Володимир Путін дозволив собі агресивний випад: він пригрозив країнам, не уточнивши, кого саме має на увазі, що ті «пошкодують так, як давно не шкодували». Глава Кремля пояснив, що йдеться про неприпустимий перетин «червоної лінії» Росії.

«Організатори будь-яких провокацій, що загрожують корінним інтересам нашої безпеки, пошкодують про вчинене так, як давно вже про ніщо не шкодували. При цьому у нас, я просто змушений це сказати, вистачить терпіння, відповідальності, професіоналізму, впевненості у собі та своїй правоті і здорового глузду при ухваленні будь-якого рішення», – заявив Путін.

З кінця березня Росія поступово стягувала свої війська до кордонів з Україною. Пізніше США схвалили новий пакет санкцій проти Росії, зокрема й через окупацію Криму, що супроводжувався гучним дипломатичним скандалом.

22 квітня Росія офіційно оголосила про відведення військ від кордонів з Україною.

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Автор: Яна Ставська