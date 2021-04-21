Повідомляється, що силовики застосовують до протестуючих електрошокери.

У середу, 21 квітня, у містах Росії вийшли на акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, який продовжує голодування в тюремній лікарні.

Читайте такожУ Навального показали "секретну дачу" Путіна, на якій він приймав Януковича (відео)Зокрема, десятки тисяч росіян зібралися на мітинги в Москві, Санкт-Петербурзі, в Омську, у Волгограді, Ростові-на-Дону. Вони тримають в руках плакати та скандують гасла, головний з яких: «Свободу Навальному!».

DW з посиланням на російські ЗМІ повідомляє про понад 300 затриманих учасників акцій.

Журналіст Ілля Варламов у своєму Telegram-каналі передає про жорсткі затримання в Петербурзі. Повідомляється, що там «силовики зачистили сквер перед Ісаакіївським собором», а також застосовували до протестуючих електрошокери.

Крім того, акції протесту на підтримку Навального сьогодні відбулися в Берліні, Празі та в Лондоні.

Ув'язнення Навального: подробиці

Навальний був затриманий відразу після повернення в РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння.

У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі «Ів Роше».

Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області.

31 Березня Навальний оголосив голодування.

Він заявив, що адміністрація щодня погрожує йому почати примусове годування.

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Автор: Катерина Шварц