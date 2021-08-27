Перший обшук в офісі БАЖ пройшов 16 лютого.

Верховний Суд Білорусі 27 серпня розглянув і задовольнив позов Міністерства юстиції щодо усунення Білоруської асоціації журналістів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Раніше засідання перенесли через те, що організація оскаржила попередження відомства, яке стало формальною причиною для закриття.

Підстава для ліквідації полягає в тому, що Білоруська асоціація журналістів не виправила порушення, які нібито виявило Міністерство юстиції під час перевірки, початої в червні. Керівництво організації категорично не згодне з таким висновком.

Перший обшук в офісі БАЖ пройшов 16 лютого. Крім того, представників організації кілька разів викликали до Слідчого комітету для допитів, протягом місяця місяця офіс був опечатаний. У червні та липні контролери з’явилися знову, з того часу будь-яка діяльність фактично паралізована.

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21 червня стало відомо, що Міністерство юстиції перевіряє низку громадських організацій, а багато з них уже ліквідовано. Білоруська асоціація журналістів також надала великий перелік документів, за винятком матеріалів, конфіскованих у офісі під час першого обшуку.

Ненадання запитуваних документів та відсутність юридичних адрес регіональних відділень Мін’юст Білорусі розцінив як порушення закону та статуту БАЖ і надіслав позов до Верховного суду про ліквідацію за нібито "невжиття заходів щодо виправлення порушень".

Білоруська Асоціація журналістів - що про неї відомо

БАЖ діє з осені 1995 року. Під її дахом більше 1 300 членів, які працюють у періодичних виданнях, на радіо та телебаченні, у видавничих компаніях.

З 1997 року БАЖ є членом Міжнародної федерації журналістів (IFJ), відстежує порушення свободи вираження поглядів та прав медіа. Організація має мережу власних кореспондентів по всій Білорусі, які збирають інформацію про стан медіа у своєму регіоні.

У 2003 році Всесвітня асоціація газет (WAN) нагородила БАЖ "Золотим пером свободи". У грудні 2004 року Європейський парламент вручив БАЖ премію імені Сахарова за свободу думки.

У 2006 році організація пройшла державну перереєстрацію в Білорусі.

У червні 2011 року Атлантична рада Сполучених Штатів нагородила БАЖ Премією Атлантичної ради за свободу. З 2013 року Асоціація є повноправним членом Європейської федерації журналістів (EFJ).

До 25 квітня 2015 року БАЖ очолювала Жанна Литвіна, потім її місце посів Андрій Бастунець.

Автор: Катерина Гірник