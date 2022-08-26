Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій.

У Білорусі військові навчання ЗС РБ продовжені як мінімум до 3 вересня.

Про це інформує моніторинговий проект "Беларускі Гаюн".

Повідомляється, що 28 серпня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 27 серпня. Тільки 227 загальновійськовий полігон "Борисовський" працює без вихідних. Він продовжений з 27 серпня і до 3 вересня.

Відео дня:

Графік продовжених навчань на білоруських полігонах:

227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисівський район) до 03.09;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 02.09;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 03.09;

Полігон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичський район) до 02.09;

212-й авіаційний полігон "Неман" (Новогрудський район) до 02.09;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лісновський" (Барановичський район) 02.09;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 02.09;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 03.09.

Активісти зазначають, що чергове продовження навчань на тиждень з 29 квітня.

"Загальне число продовжень склало 18 тижнів. Варто відзначити, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона як і раніше не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - додали там.

Як повідомляв УНІАН, Жданов пояснив, як Лукашенко хоче уникнути прямої участі у війні проти України.