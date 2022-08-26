У Білорусі військові навчання ЗС РБ продовжені як мінімум до 3 вересня.
Про це інформує моніторинговий проект "Беларускі Гаюн".
Повідомляється, що 28 серпня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 27 серпня. Тільки 227 загальновійськовий полігон "Борисовський" працює без вихідних. Він продовжений з 27 серпня і до 3 вересня.
Графік продовжених навчань на білоруських полігонах:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисівський район) до 03.09;
- Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 02.09;
- Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 03.09;
- Полігон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичський район) до 02.09;
- 212-й авіаційний полігон "Неман" (Новогрудський район) до 02.09;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лісновський" (Барановичський район) 02.09;
- 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 02.09;
- Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 03.09.
Активісти зазначають, що чергове продовження навчань на тиждень з 29 квітня.
"Загальне число продовжень склало 18 тижнів. Варто відзначити, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона як і раніше не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - додали там.
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