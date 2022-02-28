Зокрема, планується, що російським банкам буде заборонено проводити безготівкові операції у фунтах стерлінгів.

Державний секретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс заявила про підготовку нових фінансових санкцій проти Російської Федерації.

Про це Трасс заявила під час виступу у Палаті громад.

"Ми хочемо такої ситуації, коли вони (росіяни - Ред.) не зможуть отримати доступ до своїх коштів, їхня торгівля не зможе здійснюватися, їхні кораблі не зможуть ставати на причал і їхні літаки не зможуть сідати на злітні смуги. Сьогодні я можу підтвердити Палаті громад, що я внесу два нові елементи у санкційне законодавство", - наголосила Трасс.

Зокрема, перший елемент представить нові повноваження проти російського фінансового сектору.

"Це передбачає повноваження з унеможливлення російським банкам проводити безготівкові платежі у фунтах стерлінгів", - наголосила Трасс.

За її словами, з врахуванням того, що понад 50% російської торгівлі здійснюється у доларах або фунтах, спільні скоординовані дії Британії із США завдають шкоди здатності Росії вести торгівлю зі світом.

"І як тільки це законодавство стане чинним, - ми його застосуємо до найбільшого російського банку "Сбєрбанк"", - наголосила Трасс.

Також вона сказала, що буде повністю заморожено активи трьох банків: VEB, "СовКомБанк" і банку "Открытие".

За її словами, буде заморожено активи усіх російських банків, але ще треба координація з партнерами.

Другий елемент законодавства заборонить експорт в Росію для низки критичних секторів для Росії.

"Це включає таке високотехнологічне обладнання як мікроелектроніка, морське і навігаційне обладнання. Це загальмує розвиток військово-промислового потенціалу і діятиме як наркотик для російської економіки у прийдешні роки", - наголосила Трасс.

Після того, як Росія пішла на нову агресію проти України, низка країн запровадили проти неї свіжі санкції.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.