Всього невідомі викрали золотих і срібних коштовностей на суму понад 1,4 мільйона доларів.

У Британії із замку Арундел вкрали прикраси королеви Марії Стюарт, в тому числі чотки, з якими вона була під час страти у 1587 році.

Про це повідомляє ВВС.

Також були вкрадені інші золоті та срібні коштовності (у тому числі коронаційні чаші) загальною вартістю понад 1,4 мільйона доларів.

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Представник замку Арундел заявив, що вкрадені предмети мають "безцінне історичне значення".

Як повідомляється, злодії проникли через вікно і розбили скляну шафу, в якій зберігалися коштовності.

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Автор: Катерина Лиманська