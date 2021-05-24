У Британії із замку Арундел вкрали прикраси королеви Марії Стюарт, в тому числі чотки, з якими вона була під час страти у 1587 році.
Про це повідомляє ВВС.
Також були вкрадені інші золоті та срібні коштовності (у тому числі коронаційні чаші) загальною вартістю понад 1,4 мільйона доларів.
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Представник замку Арундел заявив, що вкрадені предмети мають "безцінне історичне значення".
Як повідомляється, злодії проникли через вікно і розбили скляну шафу, в якій зберігалися коштовності.
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