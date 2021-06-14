Водночас президент заявив про ймовірність провокацій з боку РФ проти України, зокрема, в середині вересня, коли будуть проводитись військові навчання "Захід-2021".

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія не зацікавлена в повномасштабній війні проти України, оскільки українці «підуть до кінця».

Як передає прес-служба Офісу глави держави, про це Зеленський сказав у спільному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press.

Зокрема, Зеленський зауважив, що наразі Російська Федерація повільно відводить свої війська від кордонів з Україною після нещодавнього стягування значної кількості своїх збройних сил.

«Сьогодні ми, на превеликий жаль, маємо бути готовими до ускладнень у будь-який день. Я не вважаю, що це буде, але ймовірність провокацій є, зокрема, в середині вересня, коли буде «Захід-2021» (спільні військові навчання Росії та Білорусі - УНІАН)», - додав президент.

Читайте такожПутін пояснив присутність російських військ біля кордонів УкраїниОднак він вважає, що Росія не зацікавлена в повномасштабній війні, бо розуміє, що Україна не відступить, піде до кінця, і «це може вилитися в третю світову війну».

Стягнення російських військ до кордонів України

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

6 травня президент Володимир Зеленський зазначив, що з десятків тисяч військових, які РФ розмістила на кордонах і тимчасово окупованих територіях України, вона відвела лише 3,5 тис. з окупованого Криму.

13 травня в місії США при ОБСЄ заявили про перекидання Росією важких видів озброєння в окупований Крим. Серед іншого, йдеться про танки, міномети калібру 120 мм, гаубиці калібру 122 мм і бронетехніку.

19 травня головнокомандувач Збройних сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що спільні стратегічні навчання збройних сил Росії і Білорусі «Захід-2 021», які заплановано на вересень цього року, становлять потенційну загрозу для України.

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Автор: Костянтин Гончаров