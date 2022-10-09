Крім видворення російських дипломатів АНБ нещодавно викрило корупцію на митниці.

За пропозицією прем’єр-міністра Чорногорії Дрітана Абазовича уряд звільнив виконувача обов’язків керівника Агентства національної безпеки (АНБ) країни Саво Кентеру. Це сталося без попереднього повідомлення та без пояснення причин.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Кентера пропрацював на посаді виконувача обов’язків глави спецслужби трохи більш як п’ять місяців – його призначили в травні після формування уряду Абазовича.

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Сам Кентера після відставки натякнув, що його відправили у відставку через викриття російських агентів.

"Якщо у вас найбільша операція з викриття російської шпигунської мережі, 35 видворених з Чорногорії, ідентифікованих агентів ГРУ у країні – і якщо, зрештою, хтось каже, що ми погано працюємо, і не наводить жодної причини, але замінює вас... Все зрозуміло", - сказав чоловік.

Зазначається, що крім видворення російських дипломатів АНБ нещодавно викрило корупцію на митниці. В результаті було звільнено кількох чиновників, а директор держслужби Раде Мілошевич подав у відставку.

Він також звинуватив Кентеру та його помічника Драго Спічановича в тому, що вони, за словами Мілошевича, стоять за спробою дискредитувати його та Абазовича, але у нього немає доказів.

Чорногорія та Росія

Парламент Чорногорії лише через п'ять місяців після повномасштабного нападу Російської Федерації в Україну засудив російське вторгнення.

Також повідомлялося, що Чорногорія приєдналась до антиросійських санкцій, а також заморозила майно деяких росіян.

Однак вже у серпні у столиції країни виник скандал. У Подгориці, працівники кафе "Руски Бар" вдягли робочу форму з символікою російського фашизму - Z. Посольство України надіслало ноту до відповідних органів влади Чорногорії.

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