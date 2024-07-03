Вони озвучили власну позицію.

Для припинення війни необхідно, щоб Росія вивела свої окупаційні війська з теритторії України.

Так заступник речника Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Ведант Пател прокоментував заклик угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана припинити вогонь. "Ми і Альянс НАТО чітко дали зрозуміти, що насправді є лише одне рішення, і це те, що Росія має просто залишити територію України", - сказав він під час брифінгу.

Представник Держдепу додав, що залишає іншим країнам право говорити про власну політику, однак Штати чітко озвучили партнерам та союзникам наступну позицію: "Будь-яка країна, яка має вплив або відіграє певну роль, повинна докласти всіх зусиль для того, щоб Росія повністю пішла з України".

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Пропозиція Орбана по війні

Нагадаємо, 2 червня у Києві з офіційним візитом перебував прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Він провів переговори з президентом Зеленським та заявив про намір "закрити суперечки" між Києвом та Будапештом, щоб зосередитися на майбутній співпраці.

Також Орбан сказав, що Україна могла б припинити вогонь на фронті, щоб піти на переговори з Росією. Водночас Москва не казала, що сяде за стіл переговорів у разі припинення вогню.

Путін прямо заявив, що РФ погодиться на перемовини, якщо Україна виведе війська з Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, які окупанти вписали у власну конституцію. Також він вимагав скасування санкцій проти РФ та гарантій, що Україна не вступить до НАТО.

Згодом стало відомо, що того ж дня міністри закордонних справ Угорщини та Росії мали телефонну розмову.

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