Українців вивезли з небезпечної зони швидше, ніж громадян РФ.

Головне управління розвідки Міноборони займалось порятунком українців з Сектора Гази.

Як повідомляє прес-служба ГУР, офіцер відомства з позивним "Двадцять перший", який знаходиться у Силах оборони з лютого 2022 року, був одним з учасників цієї спецоперації.

За його словам, відповідне завдання ГУР отримало одразу після нападу ХАМАС, 7 жовтня 2023 року. Ситуація була дуже чутливою як для сприйняття в Україні, так і серед західних партнерів і арабських країн.

"Розробляли декілька варіантів евакуації, але завжди щось іде не за планом, завжди є якісь ризики. Це була така активна гра, в якій нам довелось весь час ухвалювати нові рішення", - розповів "Двадцять перший".

Перших українців евакуювали 7 листопада. Їх вивозили зеленим коридором. Загалом було ще декілька етапів евакуації: подання списків громадян для затвердження, потім українців у певні дні виводили з території Гази.

"Ми вийшли швидше, ніж громадяни Російської Федерації, що також було приємним результатом нашої роботи", - сказав розвідник.

Він додав, що росіяни могли готувати інформаційні операції проти України. Евакуація закінчилася у грудні 2023 року, коли вийшла третя група громадян, яка була найбільшою. Далі вивозили менші групи за участю посольства.

Евакуація українців з сектору Гази

Як повідомляв УНІАН, за даними українських дипломатів про евакуацію з сектору Гази попросило 367 громадян України.

Першу групу вивезли 7 листопада. Їх евакуювали через єдиний доступний пункт пропуску з Єгиптом "Рафах". Тоді ж вдалося вивезти й 36 громадян Молдови.

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