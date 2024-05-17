В Астані чоловіка схопили російські військові слідчі, далі його відвезли на територію російської військової частини в Приозерську, де утримують наразі.

Російські військові слідчі 23 квітня затримали прямо на робочому місці в Астані ексконтрактника ЗС РФ Каміля Касимова, який дезертирував з армії.

Цю інформацію "Важливим історіям" підтвердили брат Касимова, який проживав разом із ним в Астані, і казахстанський правозахисник Артур Алхастов.

Російські силовики відвезли Касимова на цивільній машині на територію російської військової частини в Приозерську (Карагандинська область Казахстану), де утримують досі. За їхніми словами, в Росії Касимову висунуто обвинувачення за статтею 338 КК РФ ("Дезертирство"), за якою йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Касимов утік до Казахстану в червні 2023 року, щоб не брати участі у війні з Україною.

Правозахисники і сім'я Касимова побоюється, що його можуть незаконно вивезти в Росію і засудити, хоча за законодавством Казахстану, військові злочини не належать до екстрадиційних статей. Вони не виключають, що до нього можуть застосовувати методи тиску, щоб примусити погодитися на виїзд із Казахстану.

Як повідомив "Важливим історіям" брат затриманого Рашит, 23 квітня "Каміля пов'язали" просто на робочому місці: "були представники і російські, і казахстанські".

Після цього дезертиру вдалося двічі зв'язатися з родиною. Він повідомив, що його привезли на російську військову базу в Приозерськ і допитали, він перебуває під слідством.

У розмові з братом Касимов також згадав, що в Приозерську він почув, що "до нього тут був такий самий [дезертир], його протримали два місяці і відправили в Росію".

Щонайменше двоє із силовиків, які затримали Касимова, були співробітниками російських військових правоохоронних органів, розповів "Важливим історіям" казахстанський правозахисник Артур Алхастов.

Він зазначив, що російських дезертирів у Казахстані чимало, і бували випадки, коли їх затримували, проте це завжди робили казахстанські силовики.

"Злочини проти порядку несення військової служби не є екстрадиційними в Казахстані: хоча вони [дезертири] перебувають у розшуку в Казахстані, але в разі затримання казахстанські правоохоронні органи їх відпускають", - пояснює Алхастов.

Затримання російських дезертирів у світі

У Польщі затримали громадянина РФ, який, імовірно, є дезертиром російської армії. Про це повідомляли польські ЗМІ.

Мовиться, що прикордонники з Підляшшя затримали 41-річного російського військового, який нелегально потрапив до Польщі через Білорусь. За інформацією ЗМІ, при ньому знайшли військові документи, зокрема контракт з армією РФ про участь у військових діях проти України.

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