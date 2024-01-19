Для північнокорейців корейські драми - це "наркотик", який допомагає їм забути свою важку реальність.

У Корейській народній демократичній республіці, відомої як Північна Корея, двох підлітків відправили на каторгу просто через те, що вони дивилися k-pop відео (напрямок поп-музика Південної Кореї).

Як повідомляє ВВС, 16-річних підлітків засудили у 2022 році. "Законодавчий" процес зображений на відеозаписі, його надали у науково-дослідному інституті South and North Development (Sand). Ця організація працює з корейцями, яким вдалося втекти з Півночі на Південь. Матеріал вважається унікальним, оскільки влада Північної Кореї забороняє витік подібної інформації за межі країни.

Зокрема, на "ролику" - двоє підлітків із Пхеньяну, які засуджені на значний термін лише за захоплення "сторонньою" культурою. На відкритому "майданчику", схожому на стадіон, - сотні студентів. Перед "публікою" на хлопчиків одягли кайданки. Виходячи з публікації, їх засудили до 12 років каторжних робіт після того, як визнали винними у перегляді та розповсюдженні південнокорейських фільмів, музики та музичних кліпів протягом трьох місяців.

"Голос за кадром" повідомляє: "Культура гнилого маріонеткового режиму поширилася навіть на підлітків".

"Їм лише по 16 років, але вони зруйнували своє майбутнє", - каже пропаганда.

Як зазначається, відео поширювалося у Північній Кореї з метою "ідеологічної освіти".

На думку представників Sand, лідера КНДР Кім Чен Ина дуже турбує, що молоді люди змінили свій спосіб мислення, він хоче повернути "його назад на Північ". Для жителів КНДР найменша можливість долучитися до "сторонньої" культури - як ковток повітря.

"Для північнокорейців корейські драми - це "наркотик", який допомагає їм забути свою важку реальність", - розповів один із перебіжчиків.

За даними ЗМІ, КНДР вже виносила суворі вироки всім, хто був спійманий на південнокорейських розвагах, копіює манеру промови, зачіску чи одяг південнокорейців. Особливо покарання посилено з 2020 року, коли у КНДР було ухвалено радикальний закон "антиреакційної думки".

Кім Чен Ин агресивно звернувся до Сеула

Нагадаємо, нещодавно лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав головні військові заводи й зробив агресивно заяву на адресу Південної Кореї. Зокрема, диктатор "висловив велике задоволення" тим, що заводи "бездоганно виконують план оснащення передових великих з'єднань і головних ракетних частин новітнім озброєнням". Він наголосив, що необхідно випускати більше озброєнь та техніки, та назвав Південну Корею "найворожішою державою для КНДР". Він також пообіцяв перетворити країну на попіл, якщо та загрожуватиме "суверенітету та безпеці" КНДР.

Вас також можуть зацікавити новини: