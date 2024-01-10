Диктатор зробив ці заяви під час інспектувань військових заводів своєї країни.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав головні військові заводи і відзначився агресивними заявами на адресу Південної Кореї.

Як повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї, Кім Чен Ин відвідував військові заводи протягом двох днів − 8 і 9 січня − і "висловив велике задоволення" тим, що заводи "бездоганно виконують план оснащення передових великих з'єднань і головних ракетних частин новітнім озброєнням".

Водночас диктатор наголосив, що необхідно "постійно активно прискорювати невпинне збільшення продуктивності", випускати більше озброєнь та техніки.

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Кім під час промов називав Південну Корею "найворожішою державою для КНДР", яка "тривалий час, протягом близько 80 років, скажено чіплялася тільки за злісну конфронтацію, щоб скидати нашу владу і режим". Ба більше, він пообіцяв перетворити країну на попіл, якщо та спробує використати збройні сили проти КНДР або загрожуватиме "суверенітету та безпеці КНДР". Кім Чен Ин наголосив, що його армія "без вагань пускатиме в хід увесь арсенал наявних засобів і сил" у разі збройного конфлікту.

"У нас є така воля, сили і спроможність, і надалі будемо неодмінно розширювати і зміцнювати їх", − запевнив Кім Чен Ин.

Відносини між КНДР і Південною Кореєю

Ворожість між Сеулом і Пхеньяном зростає відтоді, як наприкінці листопада КНДР успішно запустила свій перший шпигунський супутник.

Восени 2023 року КНДР в односторонньому порядку розірвала п'ятирічну угоду з Південною Кореєю про зниження військової напруженості. Пхеньян повідомив про плани розгорнути більш потужні збройні сили і нову зброю на кордоні.

Незабаром після цього Північна Корея почала стягувати до кордону важку зброю.

На початку січня 2024 року КНДР здійснила обстріли буферної зони на кордоні з Південною Кореєю. Через таку активність 5 січня навіть довелося евакуювати частину жителів.

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