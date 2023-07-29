У Росії інформаційний простір готують під початок президентської виборчої кампанії.

Російським блогерам, які активно співпрацюють з Кремлем, дали команду менше говорити на тему війни з Україною і більше зосередитися на "позитиві". Про це виданню BRIEF розповіли джерела, близькі до адміністрації президента РФ.

Так, від кишенькових блогерів Кремль вимагає знизити кількість постів, присвячених темі "СВО" до 30%. Всі інші публікації повинні бути присвячені позитивним темам. До числа таких віднесені теми гордості за країну, можливостей, суверенітету, надії, впевненості, традицій і легітимності.

"Завдання - нарощувати позитивні теми напередодні [виборчої] кампанії", - пояснює джерело BRIEF.

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Кремль готується до перевиборів Путіна - що відомо

У березні наступного року в Росії мають відбутися чергові вибори президента. Як пише "Медіазона" , ще в лютому-березні цього року Кремль розпочав підготовку до виборів. Зокрема планується, що Путін піде на них під гаслами про захист "традиційних цінностей", які важливіші за матеріальне благополуччя.

При цьому Путін хоче, щоб цього разу за нього проголосувало більше людей, ніж на попередніх виборах. У 2018 році Путін нібито отримав 76,7% голосів при явці 67,5%. Зараз Кремль розраховує, що жителі окупованих територій України забезпечать йому додаткові голоси.

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