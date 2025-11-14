Найбільше високооплачуваних вакансій у сфері будівництва, а також виробництва та робітничих спеціальностей.

Експерти проаналізували, у яких сферах та на які вакансії в Україні найвищі середні зарплати, а також як вони змінились за останній рік. Про це йдеться в переданому УНІАН релізі від OLX Робота.

Зазначається, що цьогоріч у жовтні, як і в жовтні минулого року, найбільша кількість високооплачуваних вакансій була в категорії "Будівництво та облицювальні роботи". Тут фіксуються і високі показники зростання медіанних зарплат.

Серед вакансій з найвищими медіанними зарплатами:

Відео дня

штукатур 60 тис. грн (на 20% вище, ніж у жовтні 2024);

фасадник 58 тис. грн (+25%);

виконроб 50 тис. грн (+43%);

муляр 48 тис. грн (+6%);

маляр 48 тис. грн (+32%);

будівельник та плиточник 45 тис. грн (+29%).

Медіанну заробітну плату у 53 тис. грн пропонують у категорії "Логістики та доставки" на вакансії далекобійника. Це на 5% більше, ніж у жовтні минулого року.

Оголошення із медіанними зарплатами в 40 тис. грн у жовтні фіксували у категорії "Медицини" (вакансія стоматолога) та "Нерухомості" (вакансії рієлтора та менеджера з продажу). Найбільш помітне зростання у стоматологів, де медіанна заробітна плата вища на 33%, ніж у жовтні минулого року.

Далі у переліку високооплачуваних вакансії у категорії "СТО та автомийки". На деякі оголошення пропонували медіанні зарплати від 35 до 40 тис. грн:

автоелектрик 40 тис. грн (+14%);

автомаляр 40 тис. грн (як і в жовтні минулого року);

автослюсар 38 тис. грн (+15%);

механік 35 тис. грн (+8%).

У категорії "Будівництво та облицювальні роботи" медіанну зарплату у 35-38 тис. грн у жовтні 2025 пропонували на вакансії монтажника, зварювальника та електрика.

Найбільше вакансій, де можна отримувати медіанну заробітну плату від 30 до 35 тис. грн у категорії "Виробництва та робітничих спеціальностей". До прикладу, на вакансії токаря та машиніста екскаватора (31 тис. грн).

Медіанна зарплата 30 тис. грн у жовтні 2025 у цій категорії була зафіксована на вакансії: електрика, механіка, технолога та столяра. У порівнянні з минулорічним жовтнем, у жовтні 2025 є зростання від 15% до 33% (найбільше зростання медіанної зарплати 33% на вакансії технолога).

Також медіанну заробітну плату 30-32 тис. грн спостерігали на окремі вакансії у категорії "Сільського та лісового господарства, агробізнесу": пилорамщик (32 тис. грн), агроном та тракторист (30 тис. грн).

"Найбільше високооплачуваних вакансій у жовтні 2025 маємо у сфері будівництва, а також – виробництва та робітничих спеціальностей. У інших сферах таких вакансій менше, однак можна знайти пропозиції, де медіанні заробітні плати варіюються від 35 до 50 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Ринок праці в Україні - головні новини

Як писав УНІАН, в Україні від 2025 року найбільше зросли зарплати в галузі IT, реклами та дизайну, нерухомості, освіти та перекладу, а також на вакансії. грн.

Раніше повідомлялося, що у вересні середня заробітна плата в Україні становила 26 623 грн. Найвищі заробітні плати отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій із зарплатами в 64 330 грн. При цьому найменшу зарплату фіксували у тих, хто працює в сфері освіти - 16 901 грн.

Вас також можуть зацікавити новини: