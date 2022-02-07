Мешканець Лівії знайшов 323 брикети психотропної речовини в упакуванні з портретом президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляють місцеві видання The Libya Observer та Libya Press.
У міста Аль-Марг місцевий житель знайшов на березі моря 323 брикети гашишу. Це сталося в суботу, 5 лютого.
Брикети були марковані зображенням президента Росії Володимира Путіна, повідомило головне управління кримінальних розшуків.
Читайте такожНа фермі під Амстердамом вилучили три тонни кокаїну і 11 мільйонів євро готівки
Правоохоронці підозрюють, що затонула контрабандна партія наркотику, яка призначалася для одного з місцевих наркоторговців.
Напередодні громадяни також знайшли велику кількість гашишу із зображенням колумбійця Пабло Ескобара на берегах міст Талміта і Бутраба на сході Лівії.
Раніше білоруського репера Тіму Білоруських затримали після виявлення у нього двох кілограмів гашишу в машині.