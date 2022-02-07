Правоохоронці підозрюють, що затонула контрабандна партія наркотику.

Мешканець Лівії знайшов 323 брикети психотропної речовини в упакуванні з портретом президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляють місцеві видання The Libya Observer та Libya Press.

У міста Аль-Марг місцевий житель знайшов на березі моря 323 брикети гашишу. Це сталося в суботу, 5 лютого.

Брикети були марковані зображенням президента Росії Володимира Путіна, повідомило головне управління кримінальних розшуків.

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Правоохоронці підозрюють, що затонула контрабандна партія наркотику, яка призначалася для одного з місцевих наркоторговців.

Напередодні громадяни також знайшли велику кількість гашишу із зображенням колумбійця Пабло Ескобара на берегах міст Талміта і Бутраба на сході Лівії.

Раніше білоруського репера Тіму Білоруських затримали після виявлення у нього двох кілограмів гашишу в машині.

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