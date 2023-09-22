За відновлення танків відповідає Німеччина.

12 із 20 вже переданих українським військам з боку Данії танків німецького виробництва Leopard 1A5 мають серйозні чи незначні недоліки, повідомив міністр оборони країни Троелс Лунд Поульсен, слова якого передає державна телевізійна станція TV 2.

Як зазначається, низку дрібних несправностей виявили в десяти танках, які вже перебувають на нашій території. Ремонтом наразі займаються українські фахівці.

Крім того, у партії з десяти наданих Leopard 1A5, які ще залишаються в Польщі, ще два танки мають суттєві несправності. Їх ремонт мають розпочати німецькі команди наступного тижня, оскільки наша країна ще не має навчених механіків для усунення таких дефектів.

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Данія відправляє Україні таку техніку в межах співпраці з Німеччиною і Нідерландами. За відновлення танків відповідає Німеччина.

Україна отримала несправні танки Leopard 1

Як повідомляв УНІАН, Україна минулого тижня відмовилася приймати від Німеччини 10 старих танків Leopard 1A5 через їх поганий технічний стан. Україна повідомила спеціальний штаб при Міноборони в Берліні, що ці танки потребують ремонту.

Нагадаємо, що 19 вересня Данія вирішила передати Україні ще 45 танків - 30 типу Leopard 1 та 15 типу Т-72.

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