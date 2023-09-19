Данія передасть Україні ще 45 танків

Йдеться про 15 модернізованих танків радянського виробництва Т-72EA, а також 30 танків Leopard 1.

Данія вирішила передати Україні ще 45 танків — 30 типу Leopard 1 та 15 типу Т-72 — в межах військової підтримки через повномасштабне російське вторгнення.

Про це заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен на 15-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), передають данські TV2 та Avisendanmark.

Йдеться про 15 модернізованих танків радянського виробництва Т-72EA, а також 30 танків Leopard 1.

Відео дня

Ідея передачі танків Т-72 полягає в тому, що, на відміну від танків Leopard, їх можна негайно включити до складу техніки Збройних сил України. Для використання Leopard українським військовим потрібна додаткова підготовка, а з танками Т-72 цієї проблеми немає, пояснив міністр.

Ця військова допомога є частиною пакета на суму близько 777 мільйонів євро (5,8 млрд данських крон), про який Данія оголосила минулого тижня без уточнення деталей.

Раніше Данія вже закупила та передала для України 100 танків Leopard 1 у співпраці з Німеччиною та Нідерландами. Перші 10 танків з цього пакета поставили в Україну на початку вересня.

Новина доповнюється...