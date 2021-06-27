За попередньою інформацією, порушник був у стані наркотичного сп'яніння / фото t.me/gaiminsk

У Мінську чоловік на автомобілі на повному ходу врізався у ворота посольства Росії.

Про це ввечері в суботу, 26 червня, повідомляє Telegram-канал "УГАИ ГУВД Мингорисполкома".

"Інцидент стався сьогодні ввечері на вулиці Нововиленській, 1а. 35-річний чоловік на автомобілі "Форд" на повному ходу в'їхав у ворота посольства, вибіг з машини і переліз через паркан на територію представництва. Там він був затриманий. За попередньою інформацією, порушник під час події перебував у стані наркотичного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці ДТП працювали співробітники відділу ДАІ Центрального РУВС Мінська, СОГ, а також саперно-піротехнічна група.

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Автор: Катерина Комолова