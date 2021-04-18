У Празі активісти провели акцію протесту під посольством Росії в Чехії, обливши будівлю кетчупом.
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Як пише Denik.cz, інцидент стався в ніч проти 18 квітня.
До будівлі посольства Росії на площі Бориса Нємцова прийшли кілька активістів і облили її кетчупом, який символізує "кров" на руках кремлівського режиму.
Як розповіли в місцевій поліції, біля посольства було затримано сімох осіб.
"На місці ми виявили сімох осіб, підозрюваних у неправомірних діях у розділі майна", - розповів офіційний представник поліції Ян Данек.
Затриманих доставили в місцеве відділення поліції. За його словами, затримання пройшло без застосування примусових заходів і ускладнень.
Na ruském velvyslanectví v Bubenči hned brzo ráno uklízeli. V noci jim pocákali zeď kečupem. pic.twitter.com/tgNKnCNyiR— Ondřej Golis (@OndejGolis) April 18, 2021
Це сталося на тлі заяви чеської влади про причетність російських спецслужб до підриву військових складів у Врбетиці в 2014 році.
Крім цього, сьогодні, 18 квітня, під посольством Росії в Празі проходить акція протесту через причетність російських спецслужб до вибуху на складі боєприпасів у 2014 році.
Чеські звинувачення на адресу РФ
- Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.
- Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.
- Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.
- За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.
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