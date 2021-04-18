Також сьогодні під посольством Росії в Празі проходить акція протесту через причетність російських спецслужб до вибуху на складі боєприпасів в 2014 році.

У Празі активісти провели акцію протесту під посольством Росії в Чехії, обливши будівлю кетчупом.

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Як пише Denik.cz, інцидент стався в ніч проти 18 квітня.

До будівлі посольства Росії на площі Бориса Нємцова прийшли кілька активістів і облили її кетчупом, який символізує "кров" на руках кремлівського режиму.

Як розповіли в місцевій поліції, біля посольства було затримано сімох осіб.

"На місці ми виявили сімох осіб, підозрюваних у неправомірних діях у розділі майна", - розповів офіційний представник поліції Ян Данек.

Затриманих доставили в місцеве відділення поліції. За його словами, затримання пройшло без застосування примусових заходів і ускладнень.

Na ruském velvyslanectví v Bubenči hned brzo ráno uklízeli. V noci jim pocákali zeď kečupem. pic.twitter.com/tgNKnCNyiR — Ondřej Golis (@OndejGolis) April 18, 2021

Це сталося на тлі заяви чеської влади про причетність російських спецслужб до підриву військових складів у Врбетиці в 2014 році.

Крім цього, сьогодні, 18 квітня, під посольством Росії в Празі проходить акція протесту через причетність російських спецслужб до вибуху на складі боєприпасів у 2014 році.

Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

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Автор: Олександр Топчій