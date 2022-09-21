За повідомленнями російських ЗМІ, співробітників поліції Москви викликають за тривогою через запланований на сьогодні на 19:00 мітинг проти мобілізації в РФ.
Про це повідомляє телеграм-канал Baza. "Всі співробітники повинні бути в касках, з щитами і кийками", - йдеться у повідомленні.
Стверджується, що московських поліцейських, у тому числі 1-й і 2-й спецполки, за тривогою збирають до 14 години.
Зазначимо, що в Росії періодично люди намагалися раніше виходити на різного роду опозиційні мітинги, але їх оперативно "пакували" в автозаки і відвозили у відділки. Не виключено, що буде так і у випадку з антивоєнним мітингом.
Нагадаємо, раніше рух "Весна" оголосив всеросійську акцію протесту проти мобілізації. Активісти запропонували росіянам збиратися о 19: 00 21 вересня в центрах своїх міст.
Як повідомив Путін у своєму зверненні, в РФ з 21 вересня 2022 року оголошується часткова мобілізація.
Міністр оборони РФ Шойгу уточнив, що в ході часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів.