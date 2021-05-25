Дівчину затримали разом з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем в аеропорту Мінська.

МЗС Росії офіційно підтвердило затримання дівчини білоруського опозиціонера Романа Протасевича, росіянки Софії Сапеги на території республіки.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Зазначається, що Москва зробила запит офіційного підтвердження затримання громадянки РФ і надання у найкоротші терміни консульського доступу до неї.

«Білоруська сторона підтвердила факт затримання С.А. Сапеги на 72 години у зв’язку з виниклими щодо неї підозрами у здійсненні в період з серпня по вересень 2020 року злочинів, передбачених кількома статтями КК Білорусі. По закінченню трьох діб щодо неї буде ухвалено рішення про обрання запобіжного заходу або звільнення», – заявляють у російському міністерстві.

Також у Москві стверджують, що російський консул зустрівся з батьками Сапеги.

Раніше лідерка опозиції Світлана Тихановська з посиланням на інформацію правозахисників повідомила, що російський консул відмовився надавати допомогу Софії Сапезі в інкримінованій справі.

Дівчину затримали разом з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем в аеропорту Мінська 23 травня.

З часу затримання Протасевича батьки Софії заявляли у коментарі ЗМІ, що про місцеперебування доньки нічого не знають, імовірно, її відвезли у СІЗО на Окрестіна в Мінську.

Затримання Протасевича: що відомо

23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влади країни затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська зазначила, що «абсолютно очевидно, що це операція спецслужб із захоплення літака – заради того, щоб затримати активіста і блогера Протасевича».

Того самого дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair у Мінську розслідуватиме Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про припинення прямого авіасполучення з Білоруссю і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України і в нашу країну.

На засіданні уряду 25 травня було ухвалене рішення, що з 00:00 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

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Автор: Яна Ставська