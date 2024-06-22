Він звинуватив німецьку владу в тому, що вона роздає громадянство, а мігранти тим часом формують у країні "особливе культурне середовище".

Угорський прем'єр Віктор Орбан розкритикував політику Німеччини останніх років і сказав, що ця країна більше не виглядає так, як ще 10 років тому.

З критикою німецької влади він виступив у ефірі угорської радіостанції Kossuth після поїздки в Німеччину і зустрічі з канцлером Олафом Шольцем, пише Bild. "Вона більше не має колишнього смаку, не пахне так, як раніше. Ця Німеччина більше не є тією Німеччиною, яку нам ставили за приклад наші бабусі й дідусі, батьки", - висловив думку Орбан про міграцію в Німеччині.

Він заявив, що попередні покоління угорців говорили дітям, що якщо вони хочуть побачити працьовитих людей, налагоджене виробництво і порядок, то це в Німеччині. Однак, як сказав угорський прем'єр, тепер це не так.

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"Лівий уряд надає громадянство сотням тисяч людей у прискореному порядку. Тепер вони тут не як гості корінних німців, а за власним правом. Тепер це і їхня країна. Вона навіть стає все більше їхньою країною", - поділився точкою зору Орбан, додавши, що мігранти формують у Німеччині "особливе культурне середовище".

"... бувають помилки, які можна виправити, чи то зовнішня політика, чи то економічні питання. Однак якщо уряд зазнає невдачі в міграційній політиці, її вже не виправити", - констатував він.

Політика Угорщини щодо біженців

У 2015 році Орбан вирішив не приймати біженців в Угорщині. У Німеччині ж після цього рішення почалася міграційна криза, яка триває і зараз.

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