Керівництво Німеччини почало готуватися до можливого нового притоку біженців із України.
Про це повідомляє видання DW.
Зараз кількість біженців із України скоротилася приблизно до 150 осіб на день.
"Сувора воєнна зима може це змінити", - заявила уповноважена уряду Німеччини з питань міграції Рім Алабалі-Радован.
Вона стверджує, що зміна в потоці біженців в першу чергу торкнеться Польщі та Чехії.
"Тому ми маємо залишатися в тісному контакті з сусідніми країнами і бути готовими продовжувати приймати людей, які втікають від війни", - сказала чиновниця.
Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер проведе зустріч із представниками комунальних об'єднань, щоб обговорити можливості для кращого розподілу біженців.
Прогнозується, що загалом масштаб імміграції в Німеччину у 2022 році може перевищити рівень 2015 року. Тоді Європа боролася з наслідками міграційної кризи через війну в Сирії.
Українські біженці в Європі: що відомо
Невдовзі після початку російської війни проти України країни в ЄС запустили директиву для прийому біженців. Тим, хто шукає захисту в ЄС, не потрібно проходити тривалу процедуру надання притулку. Крім того, українці мають прямі права на соціальні виплати, освіту, житло та дозвіл на роботу.
Європейська комісія продовжить ще на один рік правила прийому і надання захисту українським біженцям.
Через потік біженців з України населення Німеччини досягло рекордного рівня.
Загалом кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла майже 4,2 мільйона.