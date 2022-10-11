У ФРН очікують на новий притік українців через "сувору воєнну зиму".

Керівництво Німеччини почало готуватися до можливого ​​нового притоку біженців із України.

Про це повідомляє видання DW.

Зараз кількість біженців із України скоротилася приблизно до 150 осіб на день.

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"Сувора воєнна зима може це змінити", - заявила уповноважена уряду Німеччини з питань міграції Рім Алабалі-Радован.

Вона стверджує, що зміна в потоці біженців в першу чергу торкнеться Польщі та Чехії.

"Тому ми маємо залишатися в тісному контакті з сусідніми країнами і бути готовими продовжувати приймати людей, які втікають від війни", - сказала чиновниця.

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер проведе зустріч із представниками комунальних об'єднань, щоб обговорити можливості для кращого розподілу біженців.

Прогнозується, що загалом масштаб імміграції в Німеччину у 2022 році може перевищити рівень 2015 року. Тоді Європа боролася з наслідками міграційної кризи через війну в Сирії.

Українські біженці в Європі: що відомо

Невдовзі після початку російської війни проти України країни в ЄС запустили директиву для прийому біженців. Тим, хто шукає захисту в ЄС, не потрібно проходити тривалу процедуру надання притулку. Крім того, українці мають прямі права на соціальні виплати, освіту, житло та дозвіл на роботу.

Європейська комісія продовжить ще на один рік правила прийому і надання захисту українським біженцям.

Через потік біженців з України населення Німеччини досягло рекордного рівня.

Загалом кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла майже 4,2 мільйона.